Естонія і Латвія поставили Україні зброї більше за всіх, якщо порівнювати з їх початковими запасами.

Латвія віддасть Україні всі свої переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger. Про це заявила міністр оборони країни Інара Мурнієце на зустрічі у форматі "Рамштайн", пише LSM.

"Латвія відгукнулася на прохання України про постачання систем ППО і вирішила передати Україні всі наявні у нас системи ППО Stinger. Ми зробимо все можливе, щоб передати їх якомога швидше. Всі Stinger, які ми відправили на фронт в Україну, призначені не тільки для свободи України, але і для безпеки Латвії", – заявила вона.

При цьому Мурнієце запевнила, що сама Латвія після цього не залишиться беззахисною, оскільки на озброєнні її армії залишаться більш сучасні системи RBS 70 шведського виробництва.

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Очільник Пентагону Ллойд Остін окремо похвалив Латвію і Естонію за найбільші обсяги поставок зброї в Україну, якщо оцінювати в процентному відношенні до їх початкових військових запасів.

"Ви показали, що народи доброї волі з усього світу відкидають російську жорстокість і агресію. І багато хто з вас покопалися в своїх резервах, щоб надати допомогу Україні", – заявив він.

Результати 11-го Рамштайна

Сьогодні в Німеччині відбулася нова зустріч країн-партнерів України в рамках "збройової коаліції". У ній бере участь понад 50 держав світу. Основним пріоритетом майбутніх поставок учасники назвали системи ППО.

Глава Пентагону Ллойд Остін зазначив, що вже за кілька місяців ЗСУ отримають"перевагу на полі бою". Цьому повинні посприяти поставки зброї, які обіцяють збільшити.

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