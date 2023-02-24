Водночас, президент зазначив, що наразі західні партнери пообіцяли замало танків для України.

Президент України Володимир Зеленський повідомить про точну кількість наданих іноземними партнерами танків лише тоді, коли вони будуть на полі бою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час брифінгу із прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким у Києві.

Глава держави зазначив, що Україна у питанні танків працює з низкою країн, і зокрема з Німеччиною, Іспанією, Фінляндією (усі три зобов'язалися надати танки Leopard 2), США (M1 Abrams), Великою Британією (Challenger 2) і Францією (легкі танки AMX-10RC).

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"Цього, поки що, я вважаю, замало. Коли вони до нас приїдуть – не скажу. Бо знаємо, як Російська Федерація відслідковує усі транспортні артерії", - сказав Зеленський.

Президент додав, що про надходження танків Leopard 2 з Польщі не говорили заздалегідь, поки ці бойові засоби не прибули до України. "Мені здається, що це правильне рішення", - сказав Зеленський.

Президент України звернувся до представників українських та іноземних медіа не публікувати відео і фото про перетин кордону різною військовою технікою, це стосується не тільки танків.

"Ми розуміємо, з ким ми маємо відносини на полі бою, на жаль. Тому будемо говорити про кількість танків у той момент, коли ця кількість буде на полі бою", - наголосив Зеленський.

Західні танки для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого після чергового засідання у форматі "Рамштайн" міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що у питанні надання Україні танків Leopard співпрацюють вісім країн: Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди. За його словами, союзники зобов'язалися передати Україні бронетехніки й танків на понад "вісім бойових бригад".

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що 11 країн пообіцяли передати Україні танки, 22 країни - бойові машини піхоти і ще 9 країн - системи протиповітряної оборони.

20 лютого міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що в Збройних силах України планують сформувати як мінімум два танкові батальйони, на озброєнні яких будуть Leopard 2. Також очікується формування шести-семи батальйонів, на озброєнні яких будуть танки Leopard 1.

Канада має намір надати Україні чотири основні бойові танки Leopard 2, Норвегія - вісім, Фінляндія - три. Іспанія відправить в Україну шість танків Leopard 2, але може збільшити цю кількість до десяти.

Польща обіцяла у найближчі два-три тижні доставити в Україну 14 танків Leopard 2, але вже сьогодні, 24 лютого, Україна отримала від польської сторони перші чотири танки Leopard 2 A4.

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