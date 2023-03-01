Британські інструктори пояснюють все дуже детально, кажуть українські бійці.

Журналісти побували на британських полігонах та побачили, як українські військові опановують легендарні танки Challenger 2. Як повідомляє "Українська правда", у Великобританії пояснили, що механіки-водії спершу навчаються на тренувальній машині без башти, яка повністю повторює конструкцію танка і його вагу.

"Керування з гарматою і без неї особливо нічим не відрізняється. Так що це той самий танк, тільки без башти, яка кружляє", – каже механік-водій із позивним "Гуль". Він додає, що ця техніка дуже комфортна, тут все значно краще.

"Для мене нове, що по-бойовому треба їхати лежачи. Відчуваєш таку розслабленість, що можна заснути", - розповідає "Гуль".

Бійці діляться, що напередодні практичних завдань проходили заняття з теорії. Вони заявляють, що британські інструктори пояснюють все дуже детально.

Напередодні тренувань на танках тут пройшов дощ, тож поле перетворилося на суцільну багнюку, що нагадує наші ландшафти навесні. Тому скептики могли переконатися, що важкі Challenger 2 можуть працювати на українських ґрунтах.

Екіпаж танка складається з командира, навідника, зарядника і механіка-водія. Всі вони відпрацьовують необхідні під час бою навички.

Навчання бійців ЗСУ у Британії

На сьогодні Британія активно займається підготовкою українських артилеристів та танкістів. Зокрема, їх навчають застосовувати в бою САУ AS90 та танки Challenger 2.

20 лютого 2023 року король Великобританії Чарльз III відвідав навчання військовослужбовців Збройних сил України у графстві Вілтшир, що на півдні Англії.

На спільній із Зеленським прес-конференції прем'єр Британії Сунак заявляв, що танки Challenger 2 потраплять на лінію фронту в Україні в березні.

Раніше військовий експерт Олександр Коваленко заявляв, що крім німецьких танків, Україні передадуть не менше 14 одиниць Challenger 2, до півсотні M1 Abrams і, можливо, роту Leclerc.

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