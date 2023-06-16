Нова партія бронетранспортерів для України прибуде до Польщі вже 19 червня.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що її країна передасть Україні 20 бронетранспортерів. Крім того в допомогу увійде польовий госпіталь, а також 4 танки Leopard 2A4, які перебували на ремонті.

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони Іспанії, бронетранспортери для українських військових прибудуть до Польщі вже 19 червня. Ця партія стане доповненням до раніше поставлених в Україну 40 БТР.

Крім того, наша країна отримає польовий госпіталь Role 2 plus. Перед його передачею українські військові в Іспанії пройдуть відповідну підготовку. Такий госпіталь може підтримувати бригаду з екстреною хірургією та ключовими стабілізаційними, лабораторними та фармацевтичними службами.

"Україна бореться за справедливу справу, і тому у них є наша підтримка всіх видів, не тільки у відправці обладнання, але і в підготовці українських бійців", – підкреслила Роблес на засіданні у форматі "Рамштайн". Вона також додала, що "наша прихильність підтримці України в її пошуках повного, справедливого і міцного миру буде залишатися твердою до тих пір, поки це необхідно".

Військова допомога Україні: останні заяви партнерів

Данія і Нідерланди профінансують поставку Україні додаткових танків Leopard 2. Країни уклали контракт на поставку 14 танків з компанією Rheinmetall, пишуть ЗМІ. Сума угоди вимірюється мільйонами євро.

Крім того, Україна отримає від Данії, Великобританії, Нідерландів та США сотні ракет для ППО. Поставлять ракети як малої, так і середньої дальності.

13 червня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 325 млн доларів. До нього увійдуть 15 БМП Bradley і 10 бронетранспортерів Stryker. Також будуть передані боєприпаси для систем NASAMS і HIMARS.

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