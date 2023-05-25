Також країна надасть піхотні машини М-112 ТОА.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що її країна передасть Україні ще 4 танки Leopard 2.

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони Іспанії, відповідну заяву Роблес зробила на засіданні "Рамштайн".

"Роблес повідомила про поточний стан іспанських поставок, відзначивши, серед іншого, майбутню поставку ще чотирьох бойових танків Leopard 2A4 і нової партії піхотних машин M-113 ТОА. Вона також відзначила хороший прогрес у підготовці українського персоналу на території Іспанії, де станом на сьогоднішній день пройшли навчання 1500 осіб", – йдеться в повідомленні.

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Зброя для України

Сполучені Штати готуються оголосити про новий пакет військової допомоги для України. Його сума складе до 300 млн доларів. Відзначається, що здебільшого до нового пакету увійдуть боєприпаси.

Крім того, за даними ЗМІ, Південна Корея таємно поставила Україні сотні тисяч артснарядів. Це стало результатом конфіденційної домовленості Сеула з Вашингтоном.

Раніше також повідомлялося про те, що Державний департамент США схвалив продаж Україні системи NASAMS, а також обладнання для неї на суму 285 млн доларів.

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