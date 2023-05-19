Навчання можуть пройти в Європі.

США підтримають спільні зусилля союзників і партнерів з навчання українських пілотів роботі з літаками четвертого покоління, включаючи F-16.

Про це сказав президент Штатів Джо Байден лідерам G7, пише CNN з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації. За його словами, найімовірніше навчання пройдуть в Європі, проте в них братиме участь і американський персонал. Очікується, що на це піде кілька місяців.

"Оскільки навчання буде проходити в найближчі місяці, наша коаліція країн, що беруть участь в цих зусиллях, вирішить, коли насправді надати літаки, скільки ми надамо і хто їх надасть", - сказав чиновник.

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Він додав, що зараз США і союзники зосередилися на наданні Україні переважної більшості систем, зброї і підготовки, необхідних для проведення наступальних операцій навесні і влітку. "Дискусії про поліпшення ВПС України відображають нашу довгострокову прихильність самообороні України", - зазначив він.

Винищувачі для України: що відомо

Україна вже тривалий час закликає своїх союзників передати сучасні винищувачі для протистояння російській армії, захисту неба та контрнаступальних операцій.

Сполучені Штати Америки відмовлялися поставляти їх. Наприкінці березня глава Пентагону заявив, що літаки F-16 не допоможуть Україні на цій стадії війни.

Поки тільки Польща і Словаччина погодилися передати Україні радянські літаки - Варшава пообіцяла чотири МіГ-29, а Словаччина - 13.

Вчора генеральний секретар НАТО заявив, що питання можливих поставок винищувачів обговорять вже в червні на зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу.

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