Ці винищувачі є багатоцільовими та забезпечать Україні перевагу у небі.

Український льотчик Вадим Ворошилов з позивним Karaya розповів, чому Україна закликає партнерів надати саме F-16, а не інші бойові літаки. За його словами, ці винищувачі є багатоцільовими та забезпечать Україні перевагу у небі у разі надання достатньої їх кількості.

"Повітряні сили ЗСУ - це досить велика структура. І на даний момент нам необхідна саме кількість. А літаків F-16 за всі часи було побудовано майже 4,7 тис. одиниць - це неймовірна кількість", - розповів Ворошилов в ефірі інформаційного телемарафону.

За словами пілота, літаків МіГ-29 було побудовано 2 тисячі бойових одиниць, а сучасних Eurofighter Typhoon, які можуть бути аналогом F-16, побудовано менше 600.

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"Тому літак F-16 - це найоптимальніший варіант, який ми зможемо відносно швидко опанувати, він масовий, і в нас не буде проблем саме із забезпеченням даного типу повітряного судна. Адже під час великої інтенсивності ведення бойових дій - їх авіаційної компоненти - постійно необхідно буде ремкомплект до цих літаків та засоби авіаційного ураження для них", - сказав він.

Крім того, Ворошилов додав, що цей тип винищувачів перебуває на озброєнні у великої кількості країн, зокрема й партнерів України, що спрощує логістику поставки необхідних засобів ураження та деталей.

"У нас просто не буде проблем з експлуатацією даного типу винищувачів", - уточнив він.

Льотчик також наголосив, що наразі Росія у повітрі переважає Україну як кількісно, так і технічно.

"Щоб компенсувати кількісну перевагу ворога, нам необхідно переважати ворога саме у технічному плані. Літак F-16 нам дає таку можливість", - сказав Karay.

За словами Ворошилова, найкращі винищувачі, які наявні в РФ, своєю бортовою радіолокаційною станцією можуть спостерігати повітряні цілі на дальність понад 200 км і виконувати атаки ракетою типу "повітря-повітря" на дальність 75 км. Через це українські військові наразі можуть побачити ворога тільки на дальність 75 км та атакувати на дальність майже вдвічі меншу.

Відтак, за його словами, коли Україна отримає F-16, то зможе здійснювати атаки, не входячи у зону дії винищувачів та наземних комплексів ППО ворога, адже зможе захоплювати повітряні цілі на дальності близько 300 км та виконувати атаки на дальність вдвічі більшу, ніж ворог.

"Найголовніше, що даний тип винищувачів багатоцільовий… Він має 11 точок підвіски та може одночасно на них розміщувати засоби авіаційного ураження класу "повітря-повітря" по повітряним цілям середньої дальності, малої дальності. Там одночасно можуть знаходитися засоби авіаційного ураження "повітря-РЛС", керовані авіаційні бомби "повітря-земля". Тобто даний тип винищувача може реагувати на будь-які зміни як в повітрі, так і на землі. Саме у цьому його багатозадачність і це найголовніше", - підкреслив пілот.

Відповідаючи на запитання про те, яка кількість літаків дозволить забезпечити перевагу над ворогом у небі, Karaya зазначив, що одна ескадрилья F-16 (12 літаків) дозволить українським військовим докорінно змінити ситуацію як в повітрі, так і на землі. Однак, він уточнив, що, враховуючи, що усі надані Україні літаки не зможуть одночасно перебувати у бойовій готовності, кількість переданих винищувачів для ефективної роботи повітряних сил має становити три ескадрильї таких літаків.

Винищувачі F-16 для України - останні новини

Україна використовує усі дипломатичні можливості для просування теми постачання винищувачів F-16. Українські військові неодноразово заявляли, що такі літаки будуть найоптимальнішими для боротьби з ворогом.

Водночас, президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна працює над створення "коаліції винищувачів". На його думку, цей процес буде успішним.

Однак, раніше глава держави наголошував на тому, що українська армія не очікуватиме на надання F-16 саме для контрнаступу і починатиме його без цих винищувачів.

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