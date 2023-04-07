Ворог вивів у Чорне море один ракетоносій. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"В Чорному морі шторм зменшився, ворог у корабельне угруповання з 8 одиниць вивів надводний ракетоносій, спорядження якого може сягати восьми "Калібрів". Загроза ракетного удару залишається високою", - йдеться у повідомленні.

Також у командуванні попередили, що вздовж узбережжя Чорного моря через штормову погоду підвищена мінна небезпека.

Відео дня

Як повідомляв УНІАН, увечері 6 квітня в Чорному морі у зв’язку зі штормом не було ворожих ракетоносіїв.

Ситуація на фронті - останні новини

За даними американського Інституту вивчення війни, Росія формує з новообраних резервістів спецпідрозділи "Шторм Z". За даними аналітиків, створенням таких спецпідрозділів поза армійським корпусом Міноборони РФ фактично руйнує військову структуру армії.

За даними британської розвідки, окупанти відновили активність у Бахмуті і знову використовують артилерію.

Генштаб повідомляє, що росіяни ведуть наступ на 4 напрямках: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському. Тільки минулої доби ЗСУ відбили понад 40 ворожих атак.

Вас також можуть зацікавити новини: