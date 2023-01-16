Поставку обіцяють здійснити, як тільки буде фізична можливість.

Канада вже закупила в США зенітно-ракетний комплекс NASAMS і боєкомплект для нього. Поставка очікується "якнайшвидше". Про це заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд в інтерв'ю CBC.

За її словами, тісні партнерські зв'язки між США і Канадою дали змогу швидко здійснити покупку, яка була анонсована минулого тижня. Завдяки цьому, поставка даного ЗРК в Україну повинна відбутися "якнайшвидше".

Жодних орієнтовних дат не називається, але посол України в Канаді Юлія Ковалів теж говорить про дуже короткі строки.

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"Ми працюємо всі разом, і ми сподіваємося, що це станеться, як тільки це буде фізично можливо. У нас є гарантії, що Уряд Канади з нашого боку і з боку США докладе всіх зусиль, щоб доставити його якомога швидше. Наскільки це можливо", - сказала Ковалів.

Глава Міноборони Канади додала, що в майбутньому можливі додаткові поставки.

Поставки ЗРК NASAMS в Україну

NASAMS являє собою мобільний зенітно-ракетний комплекс, створений компаніями з Норвегії та США. Його ракети здатні перехоплювати повітряні цілі в радіусі до 40 км і на висоті до 16 км.

Вперше комплекси NASAMS прибули в Україну на початку листопада. За словами військових, ця система ППО вже показала свою високу ефективність.

10 січня Канада пообіцяла купити в США ще один комплекс NASAMS і передати його Україні.

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