Цього року в Україні вироблялося за місяць більше артилерійських установок, ніж у будь-якій іншій країні світу..

Виробничі спроможності військово-промислового комплексу (ВПК) значно більші, ніж фінансові спроможності українського бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили на міжнародному форумі оборонних індустрій в Києві. Зокрема, спочатку перший віце-прем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко відзначила, що досягнення самодостатності - це задача урядової економічної політики і усього економічного блоку.

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"Ми розуміємо, що допомога (від партнерів - УНІАН) може і буде зменшуватися, і тому, ми маємо знайти можливості забезпечувати себе власними ресурсами", - сказала Свириденко.

При цьому, говорячи про цілі й задачі, вона підкреслила, що для України дуже важлива локалізація виробництва зброї.

"Ми забезпечуємо зарплату військовим і купівлю озброєнь з власних надходжень. Вочевидь, нам треба шукати можливості для збільшення цих надходжень, оскільки війна триває, і ми розуміємо, що завтра вона не закінчиться", - наголосила Свириденко.

Міністр економіки повідомила, що якщо локалізувати в Україні виробництво зброї на суму 300 млрд грн і додатково їх пустити в економіку, то це сприятиме додатковому зростанню ВВП на 3,5%.

Як підкреслила Свириденко, велика задача для уряду - це імпортозаміщення тих категорій військових товарів, які можна виробляти в Україні, і також локалізація виробництва.

"По завершенню цього року побачимо цифру $5 млрд імпорту озброєння. Це я не рахую міжнародно-технічну допомогу, військово-технічну допомогу, яка йде від партнерів. Це те, що ми вже сьогодні бачимо по митниці. Наша задача зробити так, щоб частина цих коштів залишалася в середині країни через розміщення виробництва на українських потужностях", - додала вона.

При цьому, міністр економіки наголосила, що виробничі потужності оборонного сектору України значно більші, ніж фінансові спроможності українського бюджету.

"І ця дірка, цей gap (недостача) складає щонайменше $10-$12 млрд", - наголосила Свириденко і додала, що треба знайти додаткове фінансування, щоб наростити і масштабувати виробництво на українських потужностях.

Своєю чергою, міністр стратегічних галузей економіки Герман Сметанін повідомив, що за минулий рік українське оборонне виробництво зросло втричі, а за підсумками цього року очікується зростання у шість разів.

"Минулого року український ВПК виробив продукції на $3 млрд, цього року ми маємо виробничі спроможності на $20 млрд виробити продукцію, але бюджет повністю не може покрити дані витрати", - наголосив Сметанін.

Разом з тим, міністр додав, що у цьому році є дещо недовантаженість роботи українських підприємств.

"Цього року ми виробляємо в місяць найбільше артилерійських установок, ніж будь-яка інша країна у світі", - констатує міністр.

Він сказав, що за результатом минулого року було трансформовано "Укроборонпром", який став 49 найбільшою компанією серед сотні найбільших світових виробників озброєння у світі.

"Цього року вдячні нашим партнерам, завдяки всім вам ми наповнюємо наші контракти в Україні... Було ініційовано фандрайзингову компанію "Зброярі". На сьогодні вже зібрано $750 млн на вітчизняне виробництво", - повідомив Сметанін.

Він додав, що на сьогодні найбільший виклик - це залучення коштів з метою завантаження виробництва вітчизняних потужностей.

Крім того, радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін сказав, що якщо говорити про те, що на цей рік українські спроможності виробництва зброї втричі більші, ніж закупівельний бюджет, то на наступний рік зберігається приблизно така ж пропорція.

"Ми бачимо, що ми будемо здатні виробити не менше, ніж 30 млрд доларів продукції, але ми не бачимо, як нам профінансувати з місцевого бюджету більше ніж 10… Тому, ми впевнені, що нам треба шукати можливість як завантажити ці виробництва", - наголосив Камишін.

Радник президента сказав, що найкращий інструмент для України – це кошти іноземних партнерів, які дозволять закуповувати українське. За його словами, ще рік тому це виглядало нереальним.

"Сьогодні ми маємо перші 750 млн підтвердженого фінансування від наших партнерів на закупівлю виробленого в Україні озброєння і військової техніки. Ми впевнені, що ця програма зростатиме далі, і що ми зможемо завантажити наше виробництво такими інструментами як місцевий бюджет та кошти наших партнерів", - підкреслив Камишін.

Він вірить у те, що українські виробничі спроможності мають бути завантажені повністю.

Український ВПК

2024-й став роком нарощення військового виробництва, коли були представлені важливі розробки вітчизняного ВПК. Втім, виробництво зброї в Україні постійно зростає впродовж останніх років. Серед найбільш вражаючих досягнень – зростання виробництва БПЛА.

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