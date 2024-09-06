Для тестування нового боєприпасу використовують бомбардувальник Су-24М.

Повітряні сили ЗСУ випробовують український аналог російських авіабомб з Уніфікованими модулями планування і корекції (УМПК).

Про це з посиланням на Telegram-канал "‎Бойова авіація України" повідомляє портал "Мілітарний". ‎Носієм боєприпасу (принаймні під час випробувань) виступає радянський фронтовий бомбардувальник Су-24М, який раніше вже адаптували під нові європейські крилаті ракети типу Storm Shadow.

Інформації про нову українську розробку дуже мало. З представленого відео можна зробити висновок, що мова йде про авіабомбу вільного падіння, на яку встановили навісну конструкцію. Завдяки цьому звичайну бомбу перетворили на керовану.

Деякі частини конструкції схожі на елементи УМПК. На українській бомбі можна бачити розкладні крила і аеродинамічний обтікач, який, вочевидь, покликаний покращити її аеродинамічні характеристики.

Втім, помітні і відмінності від російського боєприпасу. Так, у хвостовій частині знаходиться відсік з керуючими Х-подібними рулями. Можливо, на боєприпас встановили реактивний двигун або твердопаливний прискорювач.

Якщо це дійсно так, можна казати про потенційно дуже велику дальність авіабомби, що зменшує ризик для літака бути збитим російськими ЗРК.

Керовані бомби для Повітряних сил ЗСУ

Зазначимо, що Повітряні сили давно застосовують нові керовані боєприпаси класу "повітря-поверхня". Втім, раніше мова йшла про західні зразки, зокрема, французькі авіабомби Armement air-sol modulaire (AASM).

Окрім них, ЗСУ активно застосовують американські GBU-39, відомі також як Small Diameter Bomb (SDB). На представлених раніше фото можна бачити український МіГ-29, який несе відразу п'ять бомб SDB.

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