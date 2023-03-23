Поки в Європі українські екіпажі навчаються на сучасні західні танки, танкісти на фронті змушені битися на радянській техніці.

Українські солдати на передовій втрачають терпіння в очікуванні прибуття західних танків і змушені битися на старих радянських Т-72. Про це пише The New York Times у статті "Дайте мені Абрамс!"

Видання зазначає, що українцям подобається ідея битися з росіянами на сучасних західних танках, але поки в їх розпорядженні тільки радянська техніка.

"Українські командири, які щосили намагаються обійтися старими анахронічними танками радянської епохи, висловили розчарування повільними темпами поставок обіцяних західних танків", – пише видання.

Відео дня

За словами командирів танкових підрозділів, проблема радянських танків у застарілій начинці.

"Нам потрібні західні прилади [нічного бачення], щоб ми могли виходити вночі, а також хороший зв'язок і хороша оптика. Тут все старе", - розповів один з танкістів.

Журналісти поспілкувалися з танкістами, які беруть участь в обороні Бахмута. Бійці знають, що Захід вже пообіцяв Україні британські "Челленджери", німецькі "Леопарди" і американські "Абрамси", але поки їм доводиться утримувати позиції за допомогою радянських танків.

"Ви прокидаєтесь і думаєте: "О, чорт, я знову прокинувся на війні. Дайте мені "Абрамс" або заберіть мене звідси!" - каже один з танкістів.

Водночас автори статті відзначають, що бойовий дух у танкістів на передовій досить високий, попри те, що вони досі не отримали сучасні танки.

"Мораль, психологія в порядку. Вони втомилися, але у них все ще є почуття гумору", – каже командир танкістів.

Поставки західних танків в Україну

Про постачання німецьких танків Leopard 2 в Україну було оголошено наприкінці січня. Після серії суперечливих заяв, коли західні країни то анонсували поставки, то відкликали свої заяви, точну кількість танків, які отримає Україна, встановити важко. За даними США, Україна отримає 150 танків Leopard.

Велика Британія, яка використовує танки Challenger 2 власного виробництва, також пообіцяла поставити їх Україні. Спочатку було обіцяно 14 машин, але нещодавно стало відомо, що британці передадуть вдвічі більше танків.

Зі свого боку США пообіцяли передати Україні 31 танк Abrams. Однак американці відразу заявили, що ця поставка відбудеться в кращому випадку під кінець року. Однак днями стало відомо, що американці передадуть свої танки трохи раніше – до осені. Правда, це будуть старіші версії, ніж спочатку планувалося.

Вас також можуть зацікавити новини: