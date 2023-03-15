З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 161 520 російських окупантів.

Танк 2-го механізованого батальйону К-2 54 ОМБр впритул розніс позиції російських окупантів під Лисичанськом.

На опублікованому бригадою відео видно, як українські танкісти, скориставшись густим туманом, непомітно під'їхали до позицій загарбників. З відстані 20 метрів ціль була уражена.

"В зоні відповідальності батальйону ворог накопичував наступальний потенціал, плануючи подальшу атаку. Вирішено було діяти на випередження. Був сильний туман. Тому піхота противника не могла бачити, як до її позицій впритул наблизився наш танк Т-72. А коли побачила і почула, то вже не могла нічого вдіяти, окрім як померти", - пишуть бійці.

Відео дня

Раніше К-2 54 ОМБр показала, як російські піхотинці штурмували українські позиції з палицями замість зброї.

Втрати Росії в Україні – останні новини

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 161 520 російських окупантів; "відкобзонено" ще 980 загарбників протягом 14 березня.

Також знищено вже понад 3 тисячі російських танків, 2528 артсистем і 502 РСЗВ. Українськими захисниками уражено 262 одиниці рашистської ППО, у боях розбито 6799 броньованих машин РФ і 257 спецтехніки.

За добу українська авіація завдала дев'ять ударів по районах зосередження окупантів, три удари по місцях розгортання зенітно-ракетних комплексів супротивника та три удари - по інших важливих об’єктах ворога.

У Херсонській області українські військові знищили ворожі артилерійські установки, три безпілотники та броньовану техніку.

Війна в Україні – що відбувається на фронті

Тривають жорстокі бої за Бахмут. Разом з тим Росія веде наступи ще на чотирьох напрямках - Лиманському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському. Загалом, відбито понад 90 атак загарбників.

У лютому Росії ціною великих втрат вдалося захопити тільки 0,04% нової території.

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