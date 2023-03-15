Дев'ять країн мають намір передати Україні понад 150 танків Leopard.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив на початку засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-10"), яке відбувається у віртуальному форматі.
"Усього впродовж останніх трьох місяців члени цієї Контактної групи продемонстрували відмінне лідерство в нарощуванні можливостей, яких потребує Україна для захисту її суверенітету, і щоб створити імпульс на полі бою", - сказав Остін.
Він уточнив, що йдеться про формування понад 9 бронетанкових бригад.
"Коаліція країн, яка надає Україні танки Leopard, продовжує зростати. Тепер 9 країн зобов'язалися надати більше ніж 150 танків Leopard", - наголосив Остін.
Танки для України - що відомо
Довідка УНІАН. 25 січня уряд Німеччини офіційно погодив передачу Україні 14 одиниць танків Leopard 2 та дозволив іншим країнам реекспортувати танки німецького виробництва в Україну.
14 лютого після чергового засідання у форматі "Рамштайн" міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що в питанні надання Україні танків Leopard співпрацюють вісім країн. Це Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди. За його словами, союзники зобов'язалися передати Україні бронетехніки і танків на понад "вісім бойових бригад".
Того ж дня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що 11 країн пообіцяли передати Україні танки.
20 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що у Збройних силах України планують сформувати як мінімум два танкові батальйони, на озброєнні яких будуть Leopard 2.
Також очікується формування шести-семи батальйонів, на озброєнні яких будуть танки Leopard 1.