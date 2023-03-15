Україна отримає велику кількість важкої техніки для оборони від противника / фото wikimedia.org

Дев'ять країн мають намір передати Україні понад 150 танків Leopard.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив на початку засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-10"), яке відбувається у віртуальному форматі.

"Усього впродовж останніх трьох місяців члени цієї Контактної групи продемонстрували відмінне лідерство в нарощуванні можливостей, яких потребує Україна для захисту її суверенітету, і щоб створити імпульс на полі бою", - сказав Остін.

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Він уточнив, що йдеться про формування понад 9 бронетанкових бригад.

"Коаліція країн, яка надає Україні танки Leopard, продовжує зростати. Тепер 9 країн зобов'язалися надати більше ніж 150 танків Leopard", - наголосив Остін.

Танки для України - що відомо

Довідка УНІАН. 25 січня уряд Німеччини офіційно погодив передачу Україні 14 одиниць танків Leopard 2 та дозволив іншим країнам реекспортувати танки німецького виробництва в Україну.

14 лютого після чергового засідання у форматі "Рамштайн" міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що в питанні надання Україні танків Leopard співпрацюють вісім країн. Це Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди. За його словами, союзники зобов'язалися передати Україні бронетехніки і танків на понад "вісім бойових бригад".

Того ж дня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що 11 країн пообіцяли передати Україні танки.

20 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що у Збройних силах України планують сформувати як мінімум два танкові батальйони, на озброєнні яких будуть Leopard 2.

Також очікується формування шести-семи батальйонів, на озброєнні яких будуть танки Leopard 1.

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