Міжнародна танкова коаліція на підтримку України продовжує збільшуватись.

Дев'ять країн мають намір передати Україні понад 150 танків Leopard.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив на початку засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-10"), яке відбувається у віртуальному форматі.

"Усього впродовж останніх трьох місяців члени цієї Контактної групи продемонстрували відмінне лідерство в нарощуванні можливостей, яких потребує Україна для захисту її суверенітету, і щоб створити імпульс на полі бою", - сказав Остін.

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Він уточнив, що йдеться про формування понад 9 бронетанкових бригад.

"Коаліція країн, яка надає Україні танки Leopard, продовжує зростати. Тепер 9 країн зобов'язалися надати більше ніж 150 танків Leopard", - наголосив Остін.

Танки для України - що відомо

Довідка УНІАН. 25 січня уряд Німеччини офіційно погодив передачу Україні 14 одиниць танків Leopard 2 та дозволив іншим країнам реекспортувати танки німецького виробництва в Україну.

14 лютого після чергового засідання у форматі "Рамштайн" міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що в питанні надання Україні танків Leopard співпрацюють вісім країн. Це Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди. За його словами, союзники зобов'язалися передати Україні бронетехніки і танків на понад "вісім бойових бригад".

Того ж дня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що 11 країн пообіцяли передати Україні танки.

20 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що у Збройних силах України планують сформувати як мінімум два танкові батальйони, на озброєнні яких будуть Leopard 2.

Також очікується формування шести-семи батальйонів, на озброєнні яких будуть танки Leopard 1.

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