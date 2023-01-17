Іноземні партнери будуть з Україною до кінця, і кінцем вони вважають перемогу України на полі бою.

Американські партнери зобов’язалися підготувати українських офіцерів для роботи з ЗРК Patriot за 10 тижнів замість стандартного курсу у 10 місяців.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков під час спілкування з представниками критичної інфраструктури, пише АрміяInform.

"Раніше ми навіть мріяти не могли про те, що нам дадуть, наприклад Patriot, вартість якого мільярд доларів, а підготовка становить 10 місяців. Мінімальна. Сьогодні ж є рішення, що наших офіцерів підготують за 10 тижнів. Такі зобов’язання взяли на себе американські партнери", - сказав міністр.

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Він наголосив, що сьогодні воюють і ЗСУ, і Національна гвардія, і прикордонники, і СБУ, і ГУР МОУ, і ДСНС, і цивільні люди. За його словами, "цей переможний рух - це те, що надихає весь світ".

"І сьогодні, … так званий клуб "Рамштайн", а це більше 50-ти країн, всі вони кажуть: ми з вами до кінця, а кінцем ми вважаємо вашу перемогу на полі бою. Це дуже важливо", - розповів Резніков.

Він висловив свої сподівання, що нинішній рік стане для нашої країни переможним.

"Я вірю, що цей рік стане роком перемоги. Ми постійно говоримо про це з партнерами, і вони вірять в нашу з вами перемогу", - додав міністр оборони.

Навчання українців на Patriot

Як повідомляв УНІАН, українські військові вже прибули на навчання до Сполучених Штатів Америки, щоб пройти навчання на системах Patriot. За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, щоб опанувати ці зенітно-ракетні комплекси, їм може знадобитися кілька місяців.

На сьогодні Нідерланди також розглядають можливість надання Україні ЗРК Patriot, приєднавшись до США та Німеччини у посиленні українського військового арсеналу протиповітряної оборони, що має вирішальне значення у війні з Росією.

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