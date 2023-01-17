За словами глави держави, напрацьовуються нові рішеннями для зміцнення української ППО.

Уже три системи ЗРК Patriot гарантовано отримає Україна. Робота над новими рішеннями для зміцнення нашої ППО продовжується.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні, зауваживши, що це тільки початок. Зокрема, він подякував прем’єр-міністру Нідерландів.

"Сьогодні прозвучала дуже важлива новина від прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Новина фактично у продовження наших з ним нещодавніх переговорів. Україні буде надано ще одну батарею Patriot", - сказав Зеленський.

Також Зеленський зазначив, що обговорив сьогодні оборонну співпрацю з Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

"Активно готуємось до нової зустрічі у форматі "Рамштайн". Готуємо й нові важливі дипломатичні кроки - обговорили їх сьогодні також", - додав глава держави.

ЗРК Patriot для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, останніми тижнями США та Німеччина пообіцяли надати Україні системи Patriot. Крім того, США мають намір поставити Україні БМП М2 Bradley, а Німеччина - БМП Marder.

17 січня Bloomberg повідомив, що Нідерланди також розглядають можливість надання Україні ЗРК Patriot. За даними видання, уряд незабаром ухвалить остаточне рішення щодо передачі цих систем. Пізніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте підтвердив рішення про надання Україні батареії Patriot.

Тим часом українські військові вже прибули на навчання до США, щоб пройти навчання для роботи з ЗРК Patriot. Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що американські партнери зобов'язалися підготувати українських офіцерів за 10 тижнів замість стандартного курсу в 10 місяців.

Вас також можуть зацікавити новини: