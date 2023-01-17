Уже три системи ЗРК Patriot гарантовано отримає Україна. Робота над новими рішеннями для зміцнення нашої ППО продовжується.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні, зауваживши, що це тільки початок. Зокрема, він подякував прем’єр-міністру Нідерландів.
"Сьогодні прозвучала дуже важлива новина від прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Новина фактично у продовження наших з ним нещодавніх переговорів. Україні буде надано ще одну батарею Patriot", - сказав Зеленський.
Також Зеленський зазначив, що обговорив сьогодні оборонну співпрацю з Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.
"Активно готуємось до нової зустрічі у форматі "Рамштайн". Готуємо й нові важливі дипломатичні кроки - обговорили їх сьогодні також", - додав глава держави.
ЗРК Patriot для України - що відомо
Як повідомляв УНІАН, останніми тижнями США та Німеччина пообіцяли надати Україні системи Patriot. Крім того, США мають намір поставити Україні БМП М2 Bradley, а Німеччина - БМП Marder.
17 січня Bloomberg повідомив, що Нідерланди також розглядають можливість надання Україні ЗРК Patriot. За даними видання, уряд незабаром ухвалить остаточне рішення щодо передачі цих систем. Пізніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте підтвердив рішення про надання Україні батареії Patriot.
Тим часом українські військові вже прибули на навчання до США, щоб пройти навчання для роботи з ЗРК Patriot. Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що американські партнери зобов'язалися підготувати українських офіцерів за 10 тижнів замість стандартного курсу в 10 місяців.