Український президент натякнув на прямий інтерес України в отриманні основного бойового танка США.

Україна очікує поставки зенітно-ракетних комплексів Patriot, які були обіцяні раніше, і вже придивляється до танків Abrams. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до учасників конференції торгово-промислових палат американських штатів.

"Глобальна свобода давно має дефіцит глобальних перемог. Україна разом з Америкою разом з нашими партнерами цей дефіцит задовольняє", – заявив президент.

Зеленський зазначив, що після закінчення війни Україна зможе запропонувати американському бізнесу багато цікавих проектів для реалізації. Вже зараз почалася співпраця з компаніями JP Morgan, Goldman Sachs, Starlink і Westinghouse.

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"Ваші блискучі оборонні системи, як HIMARS або Bradley, вже об'єднують нашу історію свободи з вашими підприємствами. Чекаємо на Patriot. Придивляємося до Abrams", - додав президент.

Питання поставки танків Abrams в Україну

Попри очевидне бажання України отримати в своє розпорядження сучасні західні танки, досі США відхиляли можливість поставки свого основного танка Abrams.

Американці наполягають на тому, що їхній танк не годиться для використання в Збройних силах України на даному етапі. Ця машина занадто ненажерлива в плані палива, дуже складна в обслуговуванні і ремонті, кажуть американці.

Втім, це не завадило російським пропагандистам відзвітувати про знищення на фронті американських "Абрамсів", яких в принципі немає в Україні.

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