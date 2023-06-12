США та їхні союзники передали Києву бойові бульдозери, переносні мости та броньовані бензовози для пересування військ.

В контрнаступі України, який розширюється, частина найбільш важливого військового спорядження не робить жодного пострілу. Таке обладнання допомагає київським військам просуватися вперед, щоб вибивати сили Москви, що окопалися.

Видання The Wall Street Journal пише, що таке озброєння життєво важливо, тому що танки, ракетні установки та бойові машини піхоти вимагають величезної підтримки, щоб прорватися вперед.

Устаткування включає в себе все - від пересувних паливних та водяних баків, медичних і ремонтних вантажівок до незвичайних транспортних засобів, які встановлюють переносні мости або розмінують поля. Вони несуть боєприпаси, продукти харчування, запасні частини та мастильні матеріали, необхідні для незграбного вибухозахищеного обладнання.

"Цивільним особам важко уявити обсяг необхідної підтримки для мобільної ударної групи", - сказав генерал у відставці Пітер "Дьюк" ДеЛука, який служив в інженерному корпусі армії США. Він порівнює "звіринець обладнання" з Ноєвим ковчегом, тому що, на відміну від армад з ідентичним озброєнням, це набір різних транспортних засобів, що використовуються в невеликій кількості.

Вже одна з машин, німецька броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2, минулого тижня успішно врятувала з поля бою пошкоджений танк Leopard 2, повідомив український танкіст, відомий під позивним Коваль.

Крім того, на кадрах, опублікованих Росією, показаний пошкоджений Bergepanzer на мінному полі поруч з трьома покинутими Leopard 2 та іншими українськими машинами, які, мабуть, були виведені з ладу в результаті вибухів.

Вже понад рік західні союзники Києва постачають важку військову техніку, в тому числі бойові танки, польові гармати, бойові машини і бронетранспортери. Менше помітні в списках поставленого обладнання такі предмети, як вісім транспортних засобів тилового забезпечення, 18 броньованих мостових систем і 54 тактичних автомобіля для евакуації обладнання, які США надали Україні. Обладнання, що використовується для так званої бойової інженерії, забезпечення та підтримки, є життєво важливим для кожного елемента українського наступу. Київські війська атакують російські оборонні рубежі, що включають в себе траншеї, наземні загородження та мінні поля.

"Наступний етап - прорив - прорив цих оборонних рубежів, які вони будували місяцями", — заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Наприклад, поряд з 14 танками Challenger 2, які Великобританія передала Україні, Лондон також поставив не відому кількість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Challenger, які по суті являють собою боєздатні мобільні ремонтні станції. Модифікований танк — з краном, лебідкою і бульдозерним відвалом, але без вежі - може нести запасний двигун і трансмісію Challenger, а також команду механіків, необхідну для піт-стопа на полі бою.

Обладнання має вирішальне значення, тому що в наступі, який робить Україна, швидкість є ключем до успіху. Якщо київські війська прорвуть російські позиції, вони захочуть перекинути якомога більше підкріплень, щоб зайти в тил захисникам та просунутися до того, як Москва зможе мобілізувати контратаку.

"Те, як ви створюєте темп і оперативну досяжність, залежить від логістики", — сказав Бенджамін Дженсен, професор стратегічних досліджень в школі передових бойових дій університету морської піхоти в Квантіко, штат Вірджинія.

Наступ України дуже складний, тому що на більшій частині лінії фронту війська повинні просуватися по відкритій місцевості, без підтримки літаків і під наглядом Росії. Якщо вони досягають перешкод, допоміжне обладнання стає таким же важливим, як і боєприпаси.

Російські мінні поля вже відбили як мінімум одну українську атаку. Київ отримав танки та іншу бронетехніку зі спеціальними пристосуваннями та іншими системами для підриву фугасів, не піддаючи солдатів надмірній небезпеці, але навіть вони в деяких місцях підірвалися на мінах, свідчать фото з поля бою.

У багатьох місцях російські війська вирили занадто широкі траншеї, щоб танки могли їх перетнути, тому броньовані системи мостів або бойові бульдозери повинні будуть зробити танкові пастки прохідними, перекриваючи або вирівнюючи ділянки. Бульдозери також можуть відштовхувати встановлені перешкоди, особливо якщо вони не закріплені в землі, чого, за даними розвідки з відкритих джерел, схоже, не було у багатьох російських так званих зубів дракона.

"Бойове інженерне обладнання буде мати вирішальне значення для прориву оборони Росії", — сказав Бен Баррі, колишній командир британського танка, який зараз працює фахівцем з наземних бойових дій в Міжнародному інституті стратегічних досліджень в Лондоні.

Фронтальна атака може зайняти дні або навіть тижні, протягом яких військам потрібно поповнити запаси палива та боєприпасів.

"Бойовий танк не їздить на... станцію за пальним", — сказав Столтенберг з НАТО. Замість цього заправна станція "повинна під'їхати до бойового танка".

США надали Україні 89 важких бензовозів, 105 бензовозів і 30 машин постачання боєприпасами польової артилерії, які нагадують танк без гармати і мчать по полю бою, розносячи снаряди.

Якщо українці прорвуть російську оборону, їх чекають нові випробування. Тилові райони Росії, швидше за все, будуть очищені від цивільного населення, тому українські війська не можуть розраховувати на те, що знайдуть місцеві запаси продовольства для поповнення запасів. Навіть питної води може не бути.

"Вам доведеться взяти з собою все, що вам потрібно", — сказав ДеЛука, ветеран інженерних військ.

Навіть сценарій мрії України - втеча російських військ у втечу, як у Харківській області наприкінці літа 2022 року, — створює проблеми з логістикою. Танки та інше важке озброєння споживають величезну кількість палива. Минулорічний Харківський удар України зазнав невдачі частково через те, що війська перевищили свої запаси.

Проблеми з постачанням також можуть докучати сильним, перемагаючим силам. У 1944 році, після вторгнення союзників у Нормандію, військам генерала армії США Джорджа С.Паттона довелося зупинитися, подолавши понад 700 миль за кілька тижнів, частково тому, що вони випередили лінії постачання.

З іншого боку, успішні операції з постачання піднімають проблему, знайому цивільному населенню: трафік. Під час масового штурму машини з повним запасом прямують до учасників бойових дій, а порожні повертаються, часто через вузькі місця, такі як мости або розчищені шляхи через мінні поля.

У фільмі 1970 року "Паттон" генерал вистрибує зі свого джипа, щоб очистити затор танка. По суті, він пожертвував бойовими підрозділами, щоб керувати транспортними засобами, сказав ДеЛука, тому що забезпечення руху транспортних засобів було дуже складним і критично важливим.

"Це схоже на вторгнення сарани, або ви просто штовхнули мурашник, і рух йде скрізь", — сказав ДеЛука про логістику великої кампанії.

За його словами, матеріально-технічне забезпечення, надане Вашингтоном і його союзниками, показує, що вони працюють над тим, щоб забезпечити наступ певного масштабу, хоча найбільша перешкода полягає в його проведенні на полі бою.

"Ніхто не повинен недооцінювати завдання, що стоїть перед українцями", — сказав ДеЛука.

Контрнаступ ВСУ - останні новини

Ще минулого тижня деякі ЗМІ та аналітики стали говорити про початок контрнаступу української армії, але офіційні особи цього не підтверджували. Президент Вдладимир Зеленський 10 червня підтвердив про старт звільнення від російських окупантів території України.

В останні дні бійці Сил оборони повідомили про звільнення кількох населених пунктів. Зокрема, українські воїни звільнили село Новодарівка у Запорізькій області, а також у Донецькій області-Макарівку, Благодатне, Нескучне та Сторожовий.

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