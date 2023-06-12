В Міноборони наголошують, що "далі буде".

Українські захисники продовжують просуватися на Донеччині. Одеські морпіхи оголосили, що в рамках контрнаступальних дій звільнили село Сторожеве Донецької області. Населений пункт перебував під окупацією з березня 2022 року, наголошують в 35-й окремій бригаді морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського.

"В результаті зачистки населеного пункту було знищено біля півсотні рашистів, чотирьох взято в полон. Сьогодні державний прапор знову майорить над Сторожевим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю", – йдеться в повідомленні морпіхів.

Деокупацію населеного пункта підтвердили також в Міністерстві оборони України. Заступниця міністра Ганна Маляр подякувала морпіхам та наголосила, що всю українську землю буде звільнено.

"Державний прапор знову майорить над Сторожевим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю. Дякуємо 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського. Далі буде", – написала вона.

Деокупація Донбасу - що повідомлялося

11 червня стало офіційно відомо про звільнення кількох населених пунктів Донецької області. У Міноборони України підтвердили деокупацію Благодатного та Макаровки в Донецькій області. Деякі подробиці визволення Благодатного від російських загарбників вже розкрили військові.

Президент України Володимир Зеленський після хороших новин з фронту у відеозверненні подякував військовим з оперативно-стратегічних угруповань військ "Хортиця" та "Таврія".

Також повідомлялося про звільнення села Нескучне у Донецькій області. Про деокупацію оголосили в 7-му окремому батальйоні УДА "Арей". Командир батальйону з позивним "Македонець" розповів перші подробиці звільнення Нескучного.

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