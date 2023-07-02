Ефективність "Ланцета" суттєва - він вражає цілі швидко і точно, завдаючи руйнувань техніці або ліквідуючи особовий склад збройного формування.

Російські дрони-камікадзе "Ланцет" смертельно небезпечні для бійців ЗСУ і в українській армії шукають способи протидіяти такій зброї ворога.

Як заявив радник міністра оборони України Юрій Сак в інтерв'ю The Telegraph, російський ВПК створив потужну зброю.

"Наша розвідка каже, що вони почали вкладати більше грошей у виробництво цих дронів. Все, що може пошкодити нашу зброю або створити загрозу для наших військ, викликає у нас занепокоєння. Не будемо хвалити росіян, але це непогана зброя", – сказав Сак.

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Зазначається, що виробництво однієї одиниці БПЛА "Ланцет" коштує 35 000 доларів, що є відносно дешево, враховуючи реалії цін на ринку зброї. Водночас ефективність "Ланцета" суттєва - він вражає цілі швидко і точно, завдаючи руйнувань техніці або ліквідуючи особовий склад збройного формування.

За словами Сака, найкращим захистом від безпілотників могли б стати зенітки Gepard, бо "вони мобільні, можуть швидко пересуватися і мають хороший радар". Німеччина нещодавно пообіцяла передати Україні додатково 30 Gepard.

Іншим засобом могли б стати австралійські Hawkei, проте "уряд Австралії шукає якісь виправдання, щоб не передавати їх нам". Також Сак закликав союзників України передавати для ЗСУ побільше засобів радіоелектронної боротьби.

Дрони "Ланцет": що про них відомо

Росія отримує комплектуючі для своїх ударних дронів "Ланцет", якими атакує Україну, із західних країн і Китаю (в тому числі, через Узбекистан та інші країни-посередники), писали ЗМІ.

Окупанти частіше стали на фронті застосовувати дрони "Ланцет", а їхні заводи збільшили обсяги виробництва даного БПЛА, повідомляли західні ЗМІ.

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