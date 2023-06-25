Українські партнери хочуть допомогти укріпити ППО.

Німеччина у партнерстві зі США виділить Україні до кінця року ще 30 зенітних самохідних установок Gepard для зміцнення протиповітряної оборони (ППО).

Про це заявив керівник Ситуаційного центру з питань Україні при Міністерстві оборони, бригадний генерал Крістіан Фройдінг в інтерв’ю Welt am Sonntag. "Ми хочемо поставити ще до 30 установок Gepard до кінця року у співпраці зі США", – сказав Фройдінг.

Видання нагадало, що на сьогоднішній день Німеччина передала Україні 34 установки Gepard і ще 15 будуть доставлені в найближчий час.

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Німецький генерал зауважив, що вважає протиповітряну оборону ключовим слабким місцем у нинішньому контрнаступі ЗСУ.

"Ми робимо все можливе, але, незважаючи на це, чи має Україна достатню протиракетну оборону? Однозначно ні!" – підкреслив Фрейдінг.

Військовий нагадав, що Німеччина цього року передасть ЗСУ ще два зенітно-ракетні комплекси IRIS-T SLM і ще чотири – у 2024 році.

Установки Gepard для України

1 червня стало відомо, що США закуплять для України установки Gepard на $118 млн. Зокрема, контракт на випуск отримала компанія Global Military Products. Роботи будуть проводитися в Аммані та Йорданії, з датою завершення 30 травня 2024 року.

А 16 червня концерн Rheinmetall заявив, що хоче укласти з урядом Німеччини контракт на мільярди євро, щоб вже у липні поставити Україні перші 35-мм снаряди для зенітних установок Gepard.

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