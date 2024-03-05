Експерти зазначили, що такими боєприпасами стріляють танки Leopard 1A5/A5DK.

Українські військові використовують на фронті 105-мм танкові боєприпаси бельгійського виробництва. Йдеться про снаряди для танків Leopard 1A5/A5DK і M-55S.

Аналітики Defence Express зазначили, що на оприлюднених фото снаряди - екзотичний бронебійно-фугасний M393A3-E HESH-T, традиційний підкалібрований M1060A2/A3 APFSDS-T з Бельгії, а також американський кумулятивний M456A2 HEAT-T.

Принцип дії бронебійно-фугасного HESH полягає в тому, що після зустрічі з перешкодою пластична вибухова речовина розтікається по броні, після чого детонує. Таким чином, пробиття броні немає, але на зовнішній стороні броні утворюються відколи й уламки броні вражають захищений простір.

Цей тип боєприпасів розроблений у Великій Британії в 40-х роках, але широкого поширення не набув, хоча входив у номенклатуру боєприпасів до танкової гармати Royal Ordnance L7, яку встановлювали на Leopard 1. Крім того, HESH снаряди у 120-мм калібрі розроблені для Challenger 1 і Challenger 2, а у 125-мм калібрі - для китайського VT-4. Ці боєприпаси використовуються для танків Leopard 1A5 або для словенських M-55S.

У листопаді 2023 року уряд Бельгії доручив філії концерну KNDS виготовити 105-мм танкові боєприпаси для українських Leopard 1 і M-55S.

Військова допомога Україні від Бельгії - останні новини

Бельгія одна з тих країн, які не особливо афішують свою допомогу Україні. Так, 16 червня 2023 року рада міністрів Бельгії схвалила 15-й пакет допомоги Україні, до якого увійшла бронетехніка. Йшлося про бронетранспортери типу M113, які бельгійська армія зняла з озброєння понад 10 років тому.

За тиждень до цього уряд схвалив закупівлю і постачання 105-мм боєприпасів на суму 32 мільйони євро.

8 серпня 2023 року стало відомо, що одна з країн викупила у бельгійської компанії OIP Land Systems велику партію німецьких танків Leopard 1, щоб передати Збройним силам України.

5 грудня повідомлялося, що Бельгія все ж таки дасть Україні свої винищувачі F-16, але тільки у 2025 році, хоча ще півроку тому представники країни заперечували таку можливість.

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