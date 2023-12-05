Наразі будуть налагоджувати ланцюжки постачання боєприпасів, запасних частин та технічного обладнання для винищувачів.

Бельгія планує передати Україні літаки F-16 у 2025 році, інформує Міністерство оборони України.

Про це йдеться у повідомленні щодо результатів зустрічі очільника відомства Рустема Умєрова та Міністра оборони Бельгії Людивін Дедондер.

"Бельгія підтверджує наміри передати Україні літаки F-16 у 2025 році", - підкреслено у повідомленні.

Як зазначається, предметом обговорення була передача Україні винищувачів F-16 і підготовка пілотів, а також постачання необхідного обладнання.

За словами Умєрова, зараз необхідно розпочати процес налагодження ланцюжків постачання боєприпасів, запасних частин та технічного обладнання для F-16.

Повідомляється, що сторони обговорили також можливість прийняти представників бельгійського оборонно-промислового комплексу в Україні на початку наступного року.

У Міноборони звертають увагу, що загальний обсяг технічної допомоги від Королівства Бельгія для Сил оборони України складає понад 320 мільйонів євро.

Винищувачі F-16 для України - деталі

У липні міністр оборони України на той момент Олексій Резніков зауважив, що Україна повинна підготувати інфраструктуру (укриття, забезпечення, заправні станції тощо) для отримання багатоцільових винищувачів четвертого покоління F-16. За словами міністра, він говорив про це з Анітою Ананд - міністеркою оборони Канади, в них немає літаків F-16, але вони готові допомогти Україні у питанні розвитку необхідної інфраструктури.

Резніков зазначив, що як тільки будуть готові інфраструктура й пілоти, спроможні виконувати бойові завдання, а інженери будуть готові цю техніку обслуговувати, - в цей момент партнери будуть приймати рішення щодо передачі літаків.

Перед цим голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі заявив, що утримання винищувачів F-16 вимагає мільярди доларів, тож на те, аби розбудувати повітряні сили із достатньою кількістю сучасних літаків Україні знадобиться час. Зокрема, на 10 літаків F-16 необхідно 2 мільярди доларів.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат переконаний, що літаки дуже серйозно змінять хід війни. Він наголошує, що літаки F-16 допоможуть відігнати російську авіацію подалі та прикрити з повітря наші наземні війська. За словами речника, Україні потрібні сучасні літаки, які зможуть завоювати перевагу в повітрі.

Як відомо, країни-партнери України створили "авіаційну коаліцію", у рамках якої навчатимуть українських пілотів опановувати сучасні винищувачі F-16 та передаватимуть ці літаки ЗСУ.

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