Зазначається, що це вже 15 пакет допомоги від цієї країни.

Рада міністрів Бельгії схвалила 15-тий пакет допомоги Україні в п'ятницю, 16 червня. Міністр оборони Людівін Дедондер повідомила, що бронетехніка спочатку буде відправлена на ремонт.

Видання rtbf пише, що минулого тижня уряд схвалив закупівлю і поставку 105-мм боєприпасів на суму 32 мільйони євро. П'ятничний пакет допомоги сягає 11 мільйонів євро.

Бельгія закупить і поставить українським силам бронетранспортери, а саме гусеничні бронетранспортери типу M113, які бельгійська армія зняла з озброєння більше десяти років тому. Транспортні засоби будуть відновлені до робочого стану бельгійською промисловістю перед доставкою в Україну.

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Військова допомога, що надається Бельгією, є частиною координації між союзниками, що входять в контактну групу по Україні, і спрямована на задоволення конкретних запитів цієї країни, нагадала міністр.

"Підтримка України - це не змагання між країнами-партнерами, а результат узгодженого підходу, спрямованого на максимально можливе задоволення потреб на місцях. Цей новий пакет допомоги повністю відповідає цій логіці", - підсумувала Дедондер.

Військова допомога Україні від Бельгії - що відомо

Міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер повідомила, що Бельгія не може поставити Україні F-16, тому що всі бельгійські літаки знаходяться в експлуатації. Вони використовуються для оборони повітряного простору Бенілюксу і Прибалтики. Водночас країна готова проводити навчання українських пілотів на цих винищувачах.

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