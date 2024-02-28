Більше боєприпасів надійде вже протягом наступних тижнів.

Бельгія вирішила виділити 200 млн євро на ініціативу Чехії по закупівлі артилерійських боєприпасів для України. Про це в мережі Х повідомив прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо.

"Ми ніколи не зможемо зрівнятися з тими жертвами, які Україна приносить щодня. Але ми можемо дати президенту Володимиру Зеленському те, що він просив – більше боєприпасів для відбиття російського агресора. Бельгія профінансує чеську ініціативу на 200 мільйонів євро", – заявив глава бельгійського уряду.

За його словами, більше боєприпасів надійде вже протягом наступних тижнів.

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Ініціатива Чехії передбачає, що група країн допоможе у фінансуванні поставок Україні боєприпасів поза межами ЄС, необхідних для відбиття вторгнення Росії. Президент країни Петр Павел заявив, що Прага знайшла 800 000 боєприпасів, більше половини з яких становлять 155-міліметрові снаряди. Чехія готова бути посередником у постачанні їх для України.

Боєприпаси для України

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що 15 країн готові приєднатися до ініціативи, яка покликана відповісти на нестачу боєприпасів, зокрема артилерійських снарядів для України.

Водночас Берлін веде таємні переговори з Індією щодо закупівлі артилерійських снарядів калібру 155-мм для потреб ЗСУ.

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