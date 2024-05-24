Україна вирішила масштабувати виробництво боєприпасів, як це було з дронами.

Уряд збільшив прибутковість для українських підприємств щоб масштабувати виробництво боєприпасів. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За словами прем'єра, за останні роки країна змогла суттєво наростити виготовлення власних зразків зброї. Одними з найуспішніших прикладів стало виробництво різних типів дронів.

Серед головних факторів успіху у цьому напрямку вважають залучення приватних фірм. У Кабміні встановили для них норму рентабельності на рівні 25% і в підсумку виробництво дронів за рік зросло приблизно в 100 разів.

Відео дня

"Тепер цей успішний кейс із дронами масштабуємо на виготовлення боєприпасів. Затверджуємо постанову, яка встановлює для вітчизняних виробників боєприпасів рівень прибутковості в розмірі до 25% від їх собівартості", – заявив Денис Шмигаль.

За словами прем'єра, це рішення призведе до розширення та модернізації виробниками своїх ліній. На його думку, згодом можна очікувати на появу нових компаній та нових інвестицій.

Україна нарощує виробництво БПЛА

У квітні заступник міністра стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр заявила, що у цьому році Україна зможе виготовити близько 2 млн дронів. Вона наголосила, що зараз цей сектор охоплює близько 200 українських компаній, з яких майже 60 вже долучили до держзамовлення.

Ще раніше, у лютому, віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна має намір закупити у цьому році понад 1 млн дронів.

Також повідомлялось, що німецька компанія Quantum-Systems GmbH, яка спеціалізується на виробництві безпілотних апаратів, відкрила в Україні ще один завод. Нагадаємо, саме її спеціалісти розробили відомий розвідувальний БПЛА Vector, який відіграв важливу роль у битві за Сіверський Донець поблизу Білогорівки.

Вас також можуть зацікавити новини: