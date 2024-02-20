Міністр зауважив, що лише кількість БПЛА не вирішить питання – треба працювати і над якістю.

У 2024 році Україна закупить понад мільйон дронів. Під це уже закладений бюджет, і вже відбуваються контракти.

Таку заяву зробив в інтервʼю "Суспільному" віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він наголосив, що президент постійно каже: "Давайте більше". Тому держава шукає додаткові кошти на придбання безпілотників.

"На мільйон дронів є, але можна потенціал виробництва українського ще більше розвинути. Але важливо паралельно робити організаційні зміни. Тільки кількість БПЛА не вирішить питання. Вже є ділянки фронту, де немає як працювати операторам, бо, скажемо, немає синхронізації по радіочастотах, немає боєприпасів, плат ініціацій, певних антен. Важливо кількість перетворити в якість. В грудні було поставлено в 50 разів більше дронів, ніж за весь 2022 рік", – пояснив він.

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Федоров зауважив, що хоча у 2022 році кількість поставок була значно меншою, дрони виготовлялися. Були потужності українських виробників, і вони контрактувалися, каже міністр.

"Всі компанії, які були на озброєнні, майже повністю були законтрактовані й на кілька років. І окрема велика тема по дерегуляції. Що було зроблено: маржинальність 25%, прибрані податки на комплектуючі, в пʼять разів знижені податки для компаній, які займаються БПЛА. Вони можуть стати резидентами в "Дії.Сіті". Там вже понад 100 defense tech компаній", – сказав він.

Федоров також прокоментував свій заклик до громадян збирати fpv-дрони. За його словами, це повʼязано не з постачанням самих безпілотників, а "з певним культурним феноменом".

"Зробити так, щоб велика кількість людей долучилася до технологічної війни й зрозуміла, що сьогодні відбувається на полі бою. Я днями проводив зустріч з Марією Берлінською (ветеранкою та засновницею проєкту "Народний дрон" –ред). Вона ділилася цифрами – більш ніж 10 тисяч дронів після резонансу з цим проєктом. Всі дрони проходять тестування, 70% відправляються на фронт, 30% ще доробляються. А що ще цікаво: 300 людей — невеличкі підприємці, після того, як зібрали дрони, зрозуміли, що на цьому можна будувати бізнес і записалися на наш додатковий напрям. Ми щотижня зустрічаємося з великими виробниками, щоб вони ділилися досвідом, як будувати компанії у сфері дронів", – констатував він.

Дрони у війні: важливі новини

Україна, як і противник, активно застосовує дрони у війні. Через це нещодавно президент України Володимир Зеленський доручив створити Сили безпілотних систем ЗСУ.

Коментуючи це рішення, Зеленський зауважив, що безпілотні системи довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі. Президент також наголосив, що Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам.

Командир підрозділу Terra у складі 3-ї окремої штурмової бригади Микола Волохов з позивним "Абдула" відзначив, що цей крок певним чином є визнанням того, що застосування дронів є ефективним.

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