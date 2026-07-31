Трамп відмовився надати Україні нові ракети для Patriot, - The Atlantic

Під час зустрічі 28 липня Зеленський просив про 300 ракет для проходження зими.

Президент США Дональд Трамп відмовився надати Україні 300 ракет-перехоплювачів до систем Patriot, про які просив Володимир Зеленський під час їхньої зустрічі у Вашингтоні. По це пише видання The Atlantic.

Видання підкреслило, що минулої зими Україна все ще мала обмежений запас ракет-перехоплювачів Patriot для збиття російських ракет та захисту своєї критично важливої інфраструктури. Але війна в Ірані з того часу вичерпала приблизно дві третини американських арсеналів цих ракет-перехоплювачів, свідчить аналіз Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

За даними аналітиків, загалом США зараз мають лише 759 найсучасніших ракет до Patriot.

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"Зеленський попросив США надіслати 300 таких ракет для використання Україною цієї зими. Трамп відмовився. Натомість, під час переговорів із Зеленським на початку цього місяця в Анкарі, він пообіцяв надати Україні ліцензію на виробництво власних ракет-перехоплювачів Patriot, хоча Україна не зможе виробляти їх у великих масштабах протягом багатьох років", - йдеться у матеріалі.

Один з українських чиновників заявив виданню, що без можливості вразити пускові установки балістичних ракет всередині Росії "у нас немає чіткого шляху пройти цю зиму".

Переговори Зеленського з Трампом – що відомо

Як повідомляв УНІАН, під час переговорів за зачиненими дверима у Білому домі, які відбулися у вівторок, 28 липня, Зеленський розповів про план, який дозволив би Україні пережити ще одну зиму у війні з Росією. Аби цей план спрацював, Трампу довелося би звернутися за великою послугою до його союзника Ілона Маска. Утім, як повідомили двоє обізнаних джерел, Трамп не брав зобов’язання щодо цього, залишивши майбутнє плану під сумнівом.

Нова пропозиція, про яку раніше не повідомлялося, передбачає зміщення акцентів для США, аби уникнути відправлення до України ракет-перехоплювачів до Patriot, які суттєво скоротилися у зв’язку з війною в Ірані. Натомість пропонується, аби Україна розширила застосування іншої американської технології - мережі супутникового зв’язку Starlink, яку контролює Маск.

Зокрема, Зеленський попросив Трампа отримати дозвіл від Маска на застосування "Старлінку" з метою спрямування ударів дронами вглиб Росії.

В ході візиту до США Зеленський хотів зустрітися з Маском, аби обговорити план ударів по російських пускових установках, але мільярдер відхилив відповідне прохання.

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