Новий глава Королівських ВПС заявив про готовність Великобританії до повітряного бою проти Росії.

Головний маршал авіації Великобританії сер Річард Найтон, нещодавно призначений головнокомандувачем королівськими Військово - повітряними силами, підтвердив готовність Королівських ВПС протистояти Росії на тлі побоювань з приводу скорочення збройних сил.

Про це повідомляє британський Daily Express з посиланням на слова нового командувача ВПС Королівства Річарда Найтона, який заявив, що "російські пілоти програють".

"Сер Річард підкреслив готовність Великобританії протистояти противникам у своїй інавгураційній промові на Глобальній конференції керівників авіації та космонавтики штабу ВПС, особливо у відповідь на незаконне вторгнення Росії в Україну", - йдеться в новині.

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Він підкреслив важливість чіткого повідомлення противникам про те, що у Королівських ВПС є реальні можливості і вони готові.

Сер Річард наполягав: "Ми готові літати і битися, і вони програють".

Велика Британія та війна в Україні - деталі

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розкритикував рішення лідерів НАТО не запрошуватиме Україну до Альянсу на саміті у Вільнюсі. У своїй колонці на DailyMail він закликав Захід бути сильним, покласти край марнослів'я і прийняти Україну в НАТО якомога швидше.

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес прокоментував свою скандальну заяву про "невдячність" України, заявивши що його словами були частково спотвореними.

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