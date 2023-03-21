Ці удари не зможуть зашкодити поставкам БК Чорноморському флоту, оскільки його логістичні шляхи трохи інші.

Удар по залізничних шляхах в окупованому Джанкої не вплине на поставки зброї Чорноморському флоту, але завадить її транспортуванню в Мелітополь та в Херсонську область, сказав т.в.о. начальника ГУ бойових ударних систем Генштабу полковник Сергій Баранов.

На запитання про "бавовну" у Джанкої Баранов відповів, що "бавовна - це завжди приємно", й нагадав про "сітку смерті", створену ракетно-артилерійськими військами ЗСУ.

Баранов додав, що ці удари не зможуть нашкодити поставкам БК Чорноморському флоту, оскільки його логістичні шляхи трохи інші: "А стосовно нашої території – так. Джанкой є одним із вузлів, який на гілці залізничного шляху, що йде до Мелітополя або Херсона. Одна з цілей такого вогневого ураження – саме повністю зупинити або перешкодити логістичному забезпеченню тих угрупувань противника, які знаходяться на нашій території".

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Вибухи в Джанкої - останні новини

20 березня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що вибухами в місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищено ворожі крилаті ракети "Калібр", що транспортувалися залізницею. Окупанти у зв’язку з вибухами запровадили надзвичайний стан у місті.

Спікерка ОК "Південь" Наталя Гуменюк пояснила, що російські окупанти у своїй реакції не згадували про знищення ракет "Калібр НК" у Джанкої, бо це не сприяє їхньому іміджу.

Те, що сталось минулої ночі в Джанкої, є свідченням того, що Україна має ресурси для того, щоб завдавати точкових ударів по базах рашистів в Криму, переконаний військовий експерт Владислав Селезньов.

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