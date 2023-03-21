В окупованому Джанкої після вчорашніх вибухів введено надзвичайний стан.

"Влада" ввела у Джанкої надзвичайний стан. При цьому, що ППО нібито " відбило всі погрози та все під контролем" (за даними Головного управління розвідки Міноборони України, вибухами в Джанкої знищено ворожі крилаті ракети "Калібр" - УНІАН)", - повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

Він зазначив, що у Джанкої сходяться всі залізничні гілки окупованого Криму. Виведення з ладу цього вузла паралізує постачання як Чорноморського Флоту РФ, так і угруповань окупантів у Херсонській та Запорізькій областях.

Відео дня

Вибухи в Джанкої: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 20 березня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що вибухами в місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищено ворожі крилаті ракети "Калібр", що транспортувалися залізницею.

21 березня керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону заявила, що вибухи у місті Джанкой вказують на те, що російським загарбникам треба починати виїжджати з українського Криму. За її словами, російські окупанти у своїй реакції не згадували про знищення ракет "Калібр НК" у Джанкої, бо це не сприяє їхньому іміджу.

Гуменюк зазначила, що окупанти списують усі вибухи на роботу ППО та намагаються переконати населення тимчасово окупованого Криму у тому, що "все йде за планом".

Вас також можуть зацікавити новини: