Ці ракети призначені для пусків з надводних кораблів.

Вибух у місті Джанкой знищив російські крилаті ракети "Калибр НК", які транспортували залізницею.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. "Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети "Калибр НК" під час їхнього транспортування залізницею. Загадкова "бавовна" продовжує процес демілітаризації росії та готує український півострів Крим до деокупації", - йдеться у повідомленні.

У розвідці нагадали, що мова йде про ракети, призначені для пусків з надводних кораблів російського чорноморського флоту. Дальність ураження такої зброї - понад 2500 тисячі кілометрів по наземних цілях та понад 375 кілометрів по морських.

Відео дня

Вибухи у окупованому Криму

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері у місті Джанкой чули вибухи та стрілянину. Місцеві мешканці заявили, що у частині міста зникло світло.

У мережі з'явилося багато відео, на яких можна було почути автоматні черги та вибухи. Російські пропагандисти заявили про атаку українських беспілотників.

Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що у місті відпрацювала російська ППО. За його словами, уламки пошкодили домоволодіння та магазин, одна людина отримала поранення.

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