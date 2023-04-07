Також у довгостроковій перспективі також планується співпраця в обслуговуванні танків Т-72 і РТ-91, переданих Польщею Україні.

На польському заводі "Бумар-Лабенди" створено сервісний центр для ремонту танків T-64 для України. Про це повідомляє Польське Радіо.

Зазначається, що центр створено в межах співпраці Польської збройної групи (Polska Grupa Zbrojeniowa) та концерну "Укроборонпром".

Угода передбачає співробітництво у сфері ремонту, складання, виробництва та розвитку ланцюга постачання танків Т-64.

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Також у довгостроковій перспективі також планується співпраця в обслуговуванні танків Т-72 і РТ-91, переданих Польщею Україні. Крім того, розглядається можливість проведення робіт із обслуговування танків типу Leopard 2.

Як зазначила , президент "Бумар-Лабенди" Едита Шиманська, завод готовий створити хаб для ремонту бронетехніки, яка перебуває на озброєнні української армії.

Польща допомагає ЗСУ - останні новини

Одне з підприємств "Укроборонпрому" Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ S.A) уклали угоду про виготовлення танкових снарядів калібру 125 мм.

5 квітня під час візиту президента України Володимира Зеленського до Польщі погоджений новий пакет оборонної допомоги для нашої держави.

Він передбачає, зокрема, постачання польських БТР Rosomak, самохідних мінометів Rak, систем ППО, зокрема ПЗРК Piorun, МіГів та іншого озброєння.

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