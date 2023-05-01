Один літак F-16 коштує 120 млн доларів, десять - вже більше мільярда.

Сучасні літаки четвертої генерації однозначно будуть на озброєнні, але для партнерів це дуже недешева історія. Один літак F-16 коштує 120 мільйонів доларів, а його ще треба обслуговувати

"Вони дуже практичні в прийнятті своїх рішень. І в цьому практицизмі є зрозумілий сенс: вони відповідально ставляться у прийнятті рішень, що нам дати... Вони знають, що якщо вони приймуть рішення дати нам літаки або замовити нові, то треба дати час на їх підготовку технічного стану, навчання пілотів, а далі підтримувати їх у бойовому стані, а також належно забезпечувати зброєю. Це дуже недешева історія. Це найдорожча історія", - розповів міністр оборони України Олексій Резніков під час інтерв'ю в ефірі інформаційного телемарафону.

Так, очільник відомства порівняв, що система ППО Patriot коштує 1 мільярд доларів, а один літак F-16 коштує 120 мільйонів. Його ще треба обслуговувати. 10 літаків - це вже 1 мільярд 200 мільйонів доларів.

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"Коли вони рахують свої бюджетні спроможності вони розуміють, що їм потрібен дозвіл платників податків і при цьому їм треба не зменшити ту допомогу, яку ми з вами зараз отримуємо", - додав глава міноборони.

Винищувачі F-16 для України - що відомо

Офіційний Києв вже понад рік просить передати сучасні винищувачі для захисту неба. У Пентагоні заявляли, що на цій стадії війни багатоцільові літаки F-16 не допоможуть Україні. Водночас союзники передають різноманітні системи ППО.

При цьому 5 березня стало відомо, що перші українські льотчики на військовій базі США проходять тестування. 6 квітня командувач авіації ВПС України бригадний генерал Сергій Голубцов розповів, що у США дали високу оцінку навичкам українських пілотів.

Вже 29 квітня в МЗС України повідомили, що деякі країни вже дали сигнал про готовність навчати українських пілотів на літаках F-16.

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