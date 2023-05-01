Він вважає, що згодом армія зможе їх отримати.

Міністр оборони України Олексій Резніков впевнений, що Україна отримає сучасні винищувачі від країн-партнерів.

"Все, що неможливо сьогодні, буде можливим завтра. Iris-T, Samp-T, NASAMS, Crotale, все це служить, захищає наше небо. Тому і літаки також будуть сучасні, четвертої генерації плюс-плюс однозначно", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

На питання, чому ж країни-партнери відмовляються передати їх зараз, міністр сказав, що таке рішення зобов'язує не лише навчити українських військових працювати з літаками, а й підтримувати їх у належному стані та забезпечувати боєприпасами.

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"Це дуже недешева історія. Це найдорожча історія. Вони свідомо, відповідально хочуть дійти до фінішу цього марафону, а саме до перемоги України", - додав Резніков.

Винищувачі для України: що відомо

Як відомо, українська сторона неодноразово закликала партнерів передати сучасні винищувачі. У ЗСУ повідомляли, що вони допоможуть захистити небо, а також зіграють роль під час контрнаступу.

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів казали, що на цій стадії військових дій винищувачі F-16 Україні не допоможуть.

У березні польський президент Анджей Дуда пообіцяв, що вони передадуть українській армії чотири літаки МіГ-29. Згодом Словаччини також анонсувала передачу Україні 13 МіГ-29.

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