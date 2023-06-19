Один з директорів компанії впевнений, що наші авіатори у найкоротший термін опанують західні літаки.

Американська компанія Lockheed Martin, яка виробляє сучасні винищувачі F-16, оголосила про готовність допомогти з навчанням українських пілотів та обслуговуванням винищувачів.

"Ми готові не лише задовольнити потреби у нових F-16, а й надати будь-які модифікації F-16, а також навчання, обладнання та системи", - заявив головний операційний директор Lockheed Martin Френк Сент-Джон в інтерв'ю Financial Times..

На його думку, українські пілоти освоять F-16 і зможуть дуже ефективно літати на них у найкоротший термін.

Як відомо, Lockheed Martin є найбільшим підрядником Пентагону з продажу продукції оборонного призначення. Наразі компанія не бере прямої участі у перемовинах щодо передачі Україні сучасної бойовий авіації.

Навчання українських пілотів на F-16

Днями у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що навчальні курси для українських офіцерів в рамках міжнародної авіаційної коаліції вже розпочались, але безпосередньо пілоти ЗСУ для опанування F-16 поки не виїхали.

Першими навчатися управлінню американськими винищувачами F-16 поїдуть найкращі українські пілоти.

"Пілоти уже, як то кажуть, на низькому старті, перша хвиля відібрана – кращих пілотів, які є, які мають бойовий досвід, які мають сотні годин нальоту, які володіють англійською мовою, які мають більш-менш молодий вік, адже нам потрібні перспективні пілоти, щоб уже в подальшому вони стали наставниками і інструкторами для тих, хто поїде пізніше навчатись", - розповів спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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