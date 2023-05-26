Там зазначили, що ЗСУ вистачить чотири ескадрильї сучасних військових літаків.

Для звільнення України від російських окупантів ЗСУ потрібно чотири ескадрильї сучасних винищувачів.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони. "4 ескадрильї F-16 (48 літаків) як раз те, що потрібно для звільнення нашої країни від агресора", - йжеться у повідомленні.

F-16 для України

Розмови про надання Україні сучасних винищувачів F-16 велися вже давно. Але згоди не було від ключового партнера України - США. Проте днями американський президент Джо Байден дозволив підготовку українських пілотів літати на цих літаках. Це передбачає і подальше надання ЗСУ цих винищувачів.

Відео дня

24 травня у Пентагоні заявили, що навчання українських льотчиків та передача Україні винищувачів розраховані на середньострокові та довгострокові перспективи.

Як зазначив прес-секретар Пентагону Пет Райдер, літаки не причетні до досягнень короткострокових цілей у боротьбі з російськими оккуантами.

При цьому інформація щодо F-16 поки не розкривається, відомо лише, що США разом із союзниками візьмуть участь у навчанні пілотів з України.

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