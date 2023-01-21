Американський посол в ОБСЄ назвав правильним обговорення передачі Україні сучасніших зразків озброєння.

Посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер сказав, що очікує широку підтримку в США можливого рішення Нідерландів передати Україні винищувачі F-16, розповів він в інтерв'ю Delfi.

Відповідаючи на питання, чи готовий Білий дім дозволити Нідерландам поставки Україні винищувачів F-16, посол сказав: "Ми вже давно дотримуємося думки, що те, що постачають наші союзники - це їхня справа. І ми підтримуємо незліченні вклади (в оборону), які наші союзники внесли для України".

Карпентер назвав правильним обговорення передачі Україні сучасніших зразків озброєння у порівнянні з минулим роком, коли Києву в основному передавали техніку ще радянського виробництва.

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"І тому я очікую, що в Сполучених Штатах буде широка підтримка наших союзників, які будуть продовжувати нарощувати свій внесок", - сказав Карпентер.

F-16 для України - що відомо

Напередодні "Рамштайну" влада Нідерландів заявила, що готова розглянути запит України на поставку винищувачів F-16. Відразу ж після цього український президент Володимир Зеленський закликав Захід виділити українським пілотам сучасні бойові літаки.

Ще у вересні видання "Politico" писало про успіхи переговорів України і США щодо передачі систем Patriot і F-16.

Головна причина, чому Америка тягне з передачею винищувачів, за словами експерта Сергія Грабського, полягає в тому, що під них треба розгортати ремонтно-промислову базу, готувати пілотів і технічний склад.

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