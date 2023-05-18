По материковій Україні росіяни випустили 30 крилатих ракет.

Крилата ракета "Калібр" під час масованого пуску Росією ракет і БПЛА по материковій Україні 18 травня впала в Криму.

Як повідомляє видання "ASTRA", ракету в районі села Вулканівка Ленінського району анексованого Криму в лісі виявив пастух 17 травня о 6:30 ранку.

Виїхали на місце експерти прийшли до висновку, що це ракета "Калібр", що належить МО РФ. Постраждалих немає.

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Масована атака РФ 18 травня - головне

З 21:00 17 травня по 05:30 18 травня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак з різних напрямків.

По материковій Україні росіяни випустили 30 крилатих ракет, 29 з них були знищені засобами ППО.

Вибухи прогриміли у Києві, Одесі, Хмельницькій таКіровоградській областях, ППО спрацювала також у Вінницькій області.

В Одесі та Хмельницькій області росіяни влучили в об'єкти інфраструктури, в Одесі загинула одна людина і ще двоє отримали поранення. У Кіровоградській області уламки впали на "об'єкт", пожежу загасили протягом декількох годин.

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