Крилата ракета "Калібр" під час масованого пуску Росією ракет і БПЛА по материковій Україні 18 травня впала в Криму.
Як повідомляє видання "ASTRA", ракету в районі села Вулканівка Ленінського району анексованого Криму в лісі виявив пастух 17 травня о 6:30 ранку.
Виїхали на місце експерти прийшли до висновку, що це ракета "Калібр", що належить МО РФ. Постраждалих немає.
Масована атака РФ 18 травня - головне
З 21:00 17 травня по 05:30 18 травня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак з різних напрямків.
По материковій Україні росіяни випустили 30 крилатих ракет, 29 з них були знищені засобами ППО.
Вибухи прогриміли у Києві, Одесі, Хмельницькій таКіровоградській областях, ППО спрацювала також у Вінницькій області.
В Одесі та Хмельницькій області росіяни влучили в об'єкти інфраструктури, в Одесі загинула одна людина і ще двоє отримали поранення. У Кіровоградській області уламки впали на "об'єкт", пожежу загасили протягом декількох годин.