Також знищено було ворожий безпілотник.

У небі над Кіровоградською областю було знищено крилату ракету російських окупантів, обійшлося без постраждалих. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

Він зазначив, що ніч була надзвичайно складною через чергову масовану атаку ворога.

"На Кіровоградщині сили ППО знищили крилату ракету в небі над Олександрійським районом та безпілотник – у Кропивницькому районі", - повідомив голова ОВА.

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За його словами, в обох випадках не обійшлося без руйнувань. "Бойова частина ракети вибухнула на території приватного домоволодіння. Вибуховою хвилею пошкоджено три будинки. Обійшлося без постраждалих", - написав Райкович.

Водночас уламки збитого безпілотника влучили в "один із об’єктів".

"Впродовж кількох годин рятувальні підрозділи гасили пожежу. Евакуйовано мешканців навколишніх дворів. Загиблих та травмованих немає", - повідомив голова ОВА.

Масована атака РФ по Україні - головне

З 21:00 17 травня по 05:30 18 травня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак з різних напрямків. Вранці 18 травня у Києві та інших областях прогриміла серія вибухів. Над столицею вдалося збити усі ворожі цілі, однак уламки впали у трьох районах міста.

Водночас в Одесі та Хмельницькій області зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури. В Одесі - одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Силам ППО вдалось збити 29 з 30 крилатих ракет ворога. Загалом, РФ випустила 30 ракет морського, повітряного та наземного базування. Із літаків стратегічної авіації: двох Ту-160 та восьми Ту-95 випущено 22 крилаті ракети Х-101/Х-555. Із кораблів у Чорному морі - шість крилатих ракет "Калібр". А також дві крилаті ракети "Іскандер-К" із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Генштаб, своєю чергою, уточнив, що протягом минулої доби противник завдав 15 ракетних ударів, зокрема по містах Бахмут, Херсон та Одеса. Крім того, зафіксовано 42 ворожих авіаційних удари та 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню.

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