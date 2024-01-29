Rheinmetall побудує новий завод, який буде в тому числі постачати снаряди Україні.

Збройовий концерн Rheinmetall планує побудувати в Німеччині новий завод для виробництва боєприпасів. Як заявив Bild генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, снаряди постачатимуть у тому числі й Україні.

Він зокрема відкинув звинувачення у повільному постачанні боєприпасів.

"Темпи швидкі: те, що в минулому зайняло б десять років, зараз проштовхується за кілька місяців. Зараз ми збираємося побудувати новий завод з виробництва боєприпасів в Німеччині в рекордно короткі терміни, щоб створити стратегічну безпеку постачань", сказав він.

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Паппергер також відзначив хорошу співпрацю між німецьким урядом та оборонною промисловістю.

"У сфері військових закупівель багато чого змінилося на краще. Минулого року лише компанія Rheinmetall отримала від німецького уряду замовлення або рамкові угоди на загальну суму понад 10 мільярдів євро - як для Бундесверу, так і для України. У поточному році ця сума зросте щонайменше до 15 мільярдів", сказав він.

Постачання боєприпасів для України

В ЄС обіцяють до весни виготовити один мільйон артилерійських снарядів для України. Про це повідомили прес-секретар Єврокомісії з питань внутрішнього ринку, оборонної промисловості і космосу Йоханна Бернсель і представник із закордонних справ і політики безпеки Європейської комісії Петер Стано.

Управління матеріального забезпечення оборони (FMV) Швеції підписало угоду з виробником боєприпасів Nammo. Воно направлено на збільшення виготовлення 155-мм артилерійських боєприпасів і посилення безпеки їх поставок.

Нещодавно стало відомо, що НАТО уклало угоду з постачання боєприпасів на суму 1,1 мільярда євро для підтримки України.

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