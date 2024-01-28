Підприємства відзначили, що достатньо завантажені замовленнями, але також вони хотіли б мати впевненість в отриманні держзамовлень і в майбутньому.

Представники німецької оборонної промисловості не погодилися з думкою міністра оборони Бориса Пісторіуса про те, що військова галузь "знаходиться в довоєнному режимі".

Нагадаємо, днями Пісторіус повідомив, що Німеччина поставить понад 200 тис. артснарядів Україні і зазначив, що військова галузь держави "дуже старається, але все одно поки знаходиться в довоєнному режимі".

У компанії Hensoldt, яка випускає серед іншого і радіолокаційні комплекси для системи ППО IRIS-t, з думкою міністра не погодилися. Представник компанії Йоахім Шранцхофер сказав BILD, що вона "тільки чекає наказу і може випустити обладнання швидко і у великих кількостях", повідомляє BILD.

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Глава Федеральної асоціації німецької промисловості в сфері безпеки Крістоф Ацподіен також висловив незгоду з міністром. "Відразу після нападу РФ на Україну Міноборони попросило нас зробити все можливе, щоб підготувати бундесвер до війни. Багато компаній тоді зробили зусилля, щоб якомога швидше модернізувати його техніку", - розповів він.

При цьому Ацподіен звернув увагу, що збройові компанії часто не готові ризикувати з розширенням потужностей без чіткої перспективи замовлень від держави.

Тим часом, глава компанії Rheinmetall Армін Паппергер все ж вважає, що між збройовою промисловістю і владою налагодилося гарне співробітництво. "У військових закупівлях багато що змінилося на краще. Тільки Rheinmetall в 2023 році отримала від уряду замовлення на суму понад 10 млрд євро, як для бундесверу, так і для України. А в цьому році сума збільшиться як мінімум до 15 млрд євро", - конкретизував Паппергер.

Військова допомога Німеччині Україні

На тлі проблем з наданням фінансування Україні від США влада Німеччини активізувала свої зусилля з допомоги Києву. Зокрема, стало відомо, що Німеччина вперше передасть Україні авіаційну техніку, а саме військові вертольоти Sea King mk 41 в кількості шести машин.

А 24 січня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував, що Німеччина цього року навчить не менше 10 тис. військових ЗСУ, а також має намір постачати Україні танки та іншу техніку.

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