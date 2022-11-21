Рух військової техніки окупантів у бік Розовки Запорізької області не припиняється.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про рух колони російської техніки через окуповане місто. Російські окупанти почали перекидати техніку та військових, які прибули з Херсонщини, в напрямку Запоріжжя.

Як повідомив Андрющенко в Telegram, рух військової техніки окупантів у бік Розовки Запорізької області не припиняється.

"З села Ялта через Мангуш-Нікольське у супроводі літака вирушила колона з 25 танків, 15 КамАЗів з БК та поки живою силою та три БТР. Тобто, почалося перекидання військ, що прибули з Херсона, на Запорізький напрямок", – зазначив Андрющенко.

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За його словами, вулицями міста тягачами рухаються колони військової техніки та озброєння.

"Понад 100 одиниць вирушило з/через Маріуполь. Велике перекидання військ окупантів без залізниці та Кримського мосту продовжується", – резюмував радник мера Маріуполя.

Ситуація в Маріуполі

Російські окупанти проявляють чудеса "відновлення" зруйнованого їхніми ж ракетами Маріуполя. Загарбники продають місцевим жителям вцілілі вікна зі зруйнованих будівель та влаштовують в їх будинках "дощ".

Крім того, в Маріуполі за вказівкою ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна розпочнеться хвиля "зачисток" через колективну скаргу щодо житла на ім’я депутата Держдуми РФ, куратора окупації міста Дмитра Сабліна.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що зима для жителів окупованого Маріуполя буде вкрай складною – без тепла, електрики і водопостачання. Окупанти надали житло не більш як 1 тисячі осіб, а в Маріуполі нині проживає понад 100 тисяч людей.

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