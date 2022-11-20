Ватажок самопроголошеної "ДНР" наказав розібратися з незадоволеними людьми, зазначив радник очільника Маріуполя.

У тимчасово захопленому російськими окупантами Маріуполі Донецької області за вказівкою ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна розпочнеться хвиля "зачисток" через колективну скаргу щодо житла на ім’я депутата Держдуми РФ, куратора окупації міста Дмитра Сабліна.

Збір підписів у мережі організувала місцева жителька Світлана Доценко, і звернення швидко стало дуже резонансним, написав у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Суть проблеми в тому, що гайлятери Донецької області прописали офіційні рішення про надання нового житла в якості компенсації за втрачене так, що отримати його маріупольцям неможливо. То (нарешті!) маріупольці поставили вірне запитання – для кого будуються всі нові будинки…", – поділився він.

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Радник міського голови зазначив, що 19 листопада Пушилін у Маріуполі порадився з цивільними окупантами, а потім із "силовим блоком" та наказав "придушити це неподобство".

За його даними, представники так званого "Міністерства держбезпеки" вже шукають авторів скарги та тих, хто її підписав, щоб через "підвал та тортури пояснити, що неможна ставити такі запитання та скаржитись", а можна лишень дякувати та кланятись до землі.

Андрющенко додав, що в Маріуполь з РФ вже приїхали майже 30 тисяч цивільних загарбників, і з весни можуть приїхати не лише нові чоловіки-росіяни, але і їхні родини нібито на "на період відбудови". Радник мера зазначив, що без військових вже на кінець наступного року у місті може бути близько 100 тис. окупантів.

"…Це найкраща відповідь на питання, кому будують нові будинки, і чому маріупольці, виселені зі знесених будинків, залишаються без надії на житло", – підкреслив він.

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Маріуполь знаходився у блокаді російських загарбників з початку березня. Окупанти активно обстрілювали цивільну інфраструктуру, зокрема, розбомбили драматичний театр і пологовий будинок, у яких знаходилися цивільні. Українська влада зазначила, що вороги майже повністю знищили Маріуполь, загинули десятки тисяч осіб.

Місто опинилося у повній окупації після того, як українські воїни вийшли з території заводу "Азовсталь".

Пізніше окупанти почали зносити пошкоджені будинки. Згодом Петро Андрющенко повідомив, що для містян без житла загарбники будують бетонні квартири зі щілинами та без можливості прокласти централізоване опалення.

15 листопада очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко попередив, що для жителів захопленого міста зима буде вкрай складною – без тепла, водопостачання й електрики.

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