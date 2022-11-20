Загарбники всіляко наживаються на горі українців.

Російські окупанти проявляють чудеса "відновлення" зруйнованого їх же ракетами Маріуполя. Загарбники продають місцевим жителям вцілілі вікна зі зруйнованих будинках та влаштовують в їх будинках "дощ".

"Маріупольський бізнес при Росії від росіян у всій красі. Цивільні окупанти демонтують навіть уцілілі вікна. Міняють на нові. А куди потім те, що демонтовано? Правильно - можна продати. Тому цивільні окупанти разом з окремими маріупольськими "ждунами" продають масово старі склопакети, - розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

При цьому він вказав, що в місті величезний попит на вікна і багатьом жителям доводиться міняти їх самостійно.

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"А для "бізнесменів на верху" - подвійний заробіток. Не новина. Не дивно. Цілком логічно враховуючи сутність росіян і їх пособників", - вказав чиновник.

Крім того, окупанти почали ремонтувати дахи будинків у місті, що не принесло радості маріупольцям. Так, в одному з будинків, де жителі не скаржилися на протікання, після "ремонту" росіян в квартирах пішов дощ. Місцевий житель поскаржився, що горе ремонтники просто зняли руберойд і кинули все.

Ситуація в Маріуполі - що відомо

Російські окупанти ретельно знищували Маріуполь з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Пізніше місто опинилося в російській окупації. В результаті російських атак в горді загинули десятки тисяч людей.

Росіяни почали зносити розбомблені ними ж будинки, а для жителів міста, які опинилися без даху над головою, окупанти почали будувати бетонні квартири зі щілинами і без опалення.

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