Також критична ситуація з комунальними послугами у Бахмуті та Авдіївці.

Зима для жителів окупованого Маріуполя буде вкрай складною – без тепла, електрики і водопостачання.

Окупанти надали житло не більш як 1 тисячі осіб, а в Маріуполі нині проживає понад 100 тисяч, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Комунікації всі розбиті, більше половини багатоквартирного житлового фонду втратили внутрішні комунікації. Тому зима для людей буде вкрай складною: без тепла, електрики і водопостачання", - сказав він.

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Кириленко зазначив, що росіяни готуються до визволення міста Збройними силами України.

"Вони розуміють тенденції на фронті, що іде чітка тенденція з деокупації всієї території України", – сказав голова ОВА.

За словами Кириленка, серйозна активізація ворога на Бахмутському та Авдіївському напрямках фронту пов’язана з тим, що він хоче отримати хоча б якусь перемогу, щоб використати її для пропаганду.

"Але реалії такі, що ми готуємось не тільки оборонятися, а й деокуповувати всю територію України, і, зокрема, Донеччини", - сказав Кириленко.

Він додав, що Бахмутський та Авдіївський напрямки залишаються найгарячішими ділянками фронту. За словами Кириленка, росіяни не лише атакують українські війська, а й руйнують об’єкти цивільної інфраструктури як у Бахмуті, так і в Авдіївці.

За його словами, в Авдіївці до повномасштабного вторгнення РФ постійно проживало до 35 тисяч людей, а зараз - трохи більш як 2 тисяч.

"Це люди, які вже навідріз відмовляються виїжджати", - сказав голова Донецької ОВА.

Він додав, що ці люди відмовляються переїжджати навіть у глиб Донецької області.

Кириленко повідомив, що в Бахмуті раніше проживало близько 80 тис. осіб, на осінньо-зимовий період залишиться трохи більш як 15 тисяч.

За його словами, в цим містах неможливо відновити газо-, водо- та електропостачання, бо ворог цілеспрямовано б’є по критичній інфраструктурі.

Що відбувається у Донецькій області

Як повідомляв УНІАН, влітку влада запровадила обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону. Планувалося евакуювати 200-220 тисяч жителів, серед них 50 тисяч дітей.

7 жовтня у Офісі президента повідомили, що з території Донецької області було вивезено понад 22 тисячі осіб, з них – 3 тисячі 531 дитину.

Як відомо, в більшій частині Маріуполя немає води і світла, а люди просять про допомогу через холод.

Раніше радник мера Петро Андрющенко повідомляв, що російські окупанти готують лінію оборони навколо Маріуполя.

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