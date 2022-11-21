Також в Мангуші через велику кількість росіян, запроваджено патрулі, виведені із Херсона.

Російські окупанти змінили напрямок руху військової техніки та живої сили через тимчасово окупований Маріуполь.

"В неділю зафіксовано зміну основного напряму руху військової техніки та поки живої сили. Щонайменше дві колони вантажних автомобілів та інженерної техніки по 35-40 одиниць в кожній з боку Росії через місто вирушило через с. Нікольське в напрямку Гуляй Поля. За останній тиждень вдруге спостерігається велике військове посилення з Росії та в напрямку Гуляй Поля", - повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Також, за його словами, в Мангуші через велику кількість окупантів, запроваджено патрулі, виведені із Херсона.

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"По 5 людей на один патруль. Біля районної адміністрації цілий день стоїть БТР із прапором морської піхоти. Гауляйтеру району Борису Тримі надали охорону з поліції та військових", - зазначив Андрющенко.

Війна в Україні: ситуація в Маріуполі

Після відступу російських окупантів із Херсона у Маріуполі стрімко збільшилась присутність російських військових і "днрівців". Якщо раніше вони рухались повз місто, то нині прибувають і зупиняються безпосередньо в Маріуполі.

Також повідомлялося, що в порт окупованого Маріуполя зайшли перші російські кораблі з вантажем подвійного та військового призначення.

Також відомом, що через окупований Маріуполь йде підкріплення для російських підрозділів в район Вугледара.

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