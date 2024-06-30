Бійці ЗСУ 33-ї окремої механізованої бригади показали в деталях, як працюють у танку та чим вдосконалили машину.

Український екіпаж розповів про німецький Leopard те, чого не знали про цей танк іноземні колеги. Про це йдеться у сюжеті Армія ТV, присвяченому сучасному танку Leopard 2.

Наразі танк є на озброєнні 33-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Командир екіпажу танка Андрій зазначив, що познайомилися вони з Leopard у серпні минулого року. Спочатку танк здавався екзотичним велетнем, але після навчань за кордоном екіпаж впевнено опанував керування та наразі вже вміє навіть те, чого не розповідали іноземні інструктори.

Механік-водій Олег розповів, що танк має 12-циліндоровий дизельний двигун, але в екстренних ситуаціях він може їхати і на керасині, і на бензині. Його потужність складає 1,5 тис кінських сил. Знизу танк захищений суцільною та глухою бронеплитою. Водночас для захисту від дронів, за словами військового, танк довелося самим обладнати спеціальними конструкціями.

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"Тут стоїть РЕБ від дронів, і з боків дороблено комулятивний захист. Це вже самі доставляли. "Мангали" зробити пробували, але тут конструкція така – і башта, і гармата. Не придумали ще конструкції, щоб вона якось складалася і можна було заїхати у посадку", – сказав механік-водій.

На запитання, наскільки складно у цьому танку поставити на місце гуслі, зауважив, що "за народним методом – не складно, а якщо по-науковому, то потрібно витратити трішки часу. За словами Олега, використовують нескладний та досить швидкий спосіб накинути гуслі. "По-народному гуслянка сама накидається на місце. Іноземці нам того не показували, вони того не знали і самі не робили", – зазначив він.

Навідник Валерій розказав, що рухому ціль можна легко переслідувати за допомогою комп’ютерної системи: "Якщо ціль рухається, я 3-6 секунд тисну кнопку "чебурашки" (система управління баштою та гарматою танка), комп’ютер ловить і вже сам тримає ціль. Я можу від’їжджати, під’їжджати, розвертатись, але гармата буде тільки в одному напрямку (у напрямку цілі)", –підкреслив він.

Навідник повідомив, що гармату можна заряджати різними снарядами, в залежності від того, яка ціль. Він показав місце у танку, де зберігаються боєприпаси: "Це у нас "Санта-Барбара", бо чого тільки тут нема. Тому так і називаємо. Тут є різні види снарядів. Наприклад, для піхоти – шрапнель з 1100 шаричків в одному снаряді, які розлітаються під час вибуху. Є бронебійні снаряди", – пояснив він.

За словами військового, у танку немає автоматичного заряду гармати, це робиться вручну. Як з’ясувалось, у складі екіпажу танка люди мирних професій: енергетик, деревооброник, водій вантажівки та водій маршрутки.

Співпраця України та Німеччини

Станом на квітень ц.р. Німеччина передала ЗСУ 55 танків Leopard 1A5 та 18 Leopard 2A6. Зокрема і у червні Німеччина передала Україні великий пакет оборонної допомоги, до якого увійшли HIMARS, системи ППО і танки.

Також відомо, що німецький оборонний концерн Rheinmetall планує виробляти на заводі в Україні гібриди танків Leopard і ППО Skyranger. Прототип уже представили в Парижі на збройовій виставці Eurosatory 2024 року.

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