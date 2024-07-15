У списку поставленого озброєння з'явилися системи, яких нема на озброєнні німецької армії.

Німеччина таємно передала Україні величезний пакет військової допомоги, до якого увійшла важка бронетехніка. Про це повідомляє німецьке видання. Merkur.

Поки у Німеччині у самому розпалі Чемпіонат Європи з футболу, далеко в Україні нестримно триває війна. Росія атакує, попри великі втрати.

"Щоб Україна могла й надалі захищатися від нападу, який порушує міжнародне право, Берлін наприкінці червня та на початку липня майже таємно та майже непомітно надіслав Києву величезний військовий пакет для її армії. Серед іншого, йдеться про 39 танків. Відео дня

Крім того, минулого тижня Збройні сили України отримали від Німеччини ще десять основних бойових танків Leopard 1A5 і ще двадцять БМП Marder. Це означає, що кількість "Мардерів", поставлених Німеччино., зросла до 120, а кількість перероблених "Леопардів" - до 50.

Окрім боєприпасів для Leopard 1 і Marder, Україна також отримала два додаткових мостоукладальних танка Biber, два додаткових інженерних танка Dachs, два евакуаційні танки і чотири додаткові танки для розмінування Wisent 1. Загалом Німеччина працює над поставкою до 105 відремонтованих Leopard 1A5. Зі свого боку, Україна сподівається створити штурмову бригаду для наступальних операцій з "Леопардів" та "Мардерів".

Німеччина також поставила додаткову систему протиповітряної оборони IRIS-T SLM і ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T SLS для захисту критичної інфраструктури та міст від підступних російських повітряних атак.

У списку поставленої зброї з'явилися сенсаційні назви: три реактивні системи залпового вогню HIMARS. Бундесвер не має на озброєнні HIMARS, але передав Україні раніше чотири технічно дуже схожі реактивні системи залпового вогню.

На початку травня після переговорів зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном федеральний міністр оборони Борис Пісторіус (СДПН) оприлюднив, що Німеччина оплатить доставку зі США в Україну трьох реактивних артилерійських систем HIMARS. Угода вже реалізована.

Допомога від Німеччини: останні новини

Раніше ЗМІ повідомили, що цього року дві третини німецького збройового експорту були призначені для України, він досяг рекордного рівня.

У червні повідомлялося про передачу Україні реактивних систем HIMARS, протиповітряної оборони, танків та іншого озброєння.

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