За словами міністра, згодом має бути вирішено, про які саме літаки йтиметься.

Міністр оборони Олексій Резніков переконаний, що Україна отримає літаки від партнерів.

"На сьогоднішній день, з точки зору, що є у Збройних силах, наприклад, по системах "Цезар" ми з вами будемо другі у світі після Франції, після країни-виробника", - зауважив Резніков на прес-конференції.

Він додав, що це стосується і багатьох інших видів зброї.

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"Тому сьогодні ми з вами в плані отримання зброї, який був розписаний,.. я це називаю wishlist до Санти, - ми з вами отримали все, залишилися тільки літаки. І я можу дати вам оптимізму - літаки теж будуть. Питання просто - які", - зазначив урядовець.

Резніков зауважив, що партнери чують Україну, що їй потрібна авіаційна платформа для захисту свого неба.

"Це може бути F-16, це може бути Gripеn... Для нас це зараз не є так принципово. Це вже на експортному рівні будемо вирішувати ми з партнерами. Але я переконаний, що літаки є", - сказав міністр.

Урядовець також висловив думку, що станом на сьогодні Україна де-факто стала країною НАТО.

"У нас сьогодні зброя є, системи є, впровадження є, залишилося прийняття практичного рішення де-юре. Це вже питання, напевно, не сьогоднішнього дня, але найближчих, я думаю, періодів часу", - зазначив Резніков.

Літаки для України - що відомо

Українська влада ще в перші дні російського повномасштабного наступу просила про надання літаків, щоб мати змогу захищати небо, аде тоді це питання не зрушило з мертвої точки.

У січні 2023 року після рішення питання з постачанням танків, Україна знову посилила заклики про передачу бойових літаків. При цьому в США, Польщі та Франції не виключають поставку такої техніки, яле й не обіцяють теж, водночас в Німеччині та Великобританії категорично відкидають цю ідею.

3 лютого 2023 року міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна веде переговори із західними партнерами про пошук платформи для надання тактичної авіації.

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